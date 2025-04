El San Fernando muestra una grata imagen pero sigue peleado con el gol (0-0)

El San Fernando dio otras sensaciones y mereció, de sobra, vencer en Jerez ante un rival directo, el Xerez DCF. Pero los isleños siguen peleados con el gol y, a pesar de tener muchas ocasiones y de desperdiciar un penalti, no pudo perforar la meta de Matías Ramos. El choque acabó sin goles.

Jaime Bugatto, consciente de que tenía que mover el avispero, hizo una casi total revolución en el equipo azulino, dejando en La Isla a jugadores que habían sido casi habituales con Dani Mori, como es el caso de Arnedo o Álex Lozano, y dejando fuera del equipo titular a indiscutibles como Macías, Cortijo o Vanderson. Por el contrario, el nuevo técnico azulino, hizo debutar en el equipo que saltó de inicio en Chapín al central Sergi Barjuán o al mediocentro defensivo Juanma Escobar.

Con esto, el nuevo técnico del conjunto azulino presentó la tradicional línea de cuatro, con la novedad de la presencia del joven Sergi Barjuán, que se le vio en el inicio algo nervioso, en el centro de la zaga acompañando el veterano Germán.

Igualmente otra de las novedades estuvo en la presencia de joven Juanma Escobar por delante de la defensa, acompañado por Rafa de Vicente en tareas de creación. La banda derecha fue para Yerai y la izquierda para Julio Iglesias, mientras que otra novedad significativa estuvo en la presencia de Marru en la media punta y Manel Martínez como hombre más adelantado.

Lo cierto es que el San Fernando, en esta primera mitad, dio otra imagen muy distinta. El cuadro azulino intentó, en todo momento, sacar el balón jugado desde atrás, tener mucha más intensidad, en lo que ganó de sobra en el primer periodo, que el rival y, sobre todo ser vertical, situación que encontró en los primeros compases del partido pero que se fueron diluyendo en el transcurso del mismo.

De esta forma, el primer cuarto de hora fue frenético y si fueron los primeros en avisar los jerezanos, con un centro chut de Marcelo que atajó sin problemas Ángel de la Calzada, el San Fernando rápidamente le metió ritmo al partido, crecía en la presión y robo de balón y creaba ocasiones de gol.

La primera y más clara de esta primera parte llegó en el minuto 5, momento en el que Julio Iglesias, que se mostraba en el inicio como gran desequilibrador, se internó marchándose de su marcador para que su centro abajo no encontrase compañero alguno, en el despeje jerezano, Manny se mostró como el más listo de la clase y robó el cuero para ser derribado dentro del área por Jacobo.

El penalti, cuarto que se cobra el equipo azulino esta temporada, fue lanzado fuera por Manel Martínez, incrementando la leyenda negra de los isleños esta temporada con la pena máxima, donde no ha conseguido anotar ni un solo penal.

No bajaron el ritmo los isleños a pesar del fallo y si en el 10’ una recuperación del Xerez DFC terminó con un disparo abajo que no tuvo problemas para el cancerbero azulino, en la jugada inmediatamente continuada Manny se fue por su banda para mandar un centro al que no llegó por poco Manel Martínez.

Antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora de juego, los isleños lo intentaron en el 13’ con sendos disparos de Rafa de Vicente y de Yerai que atajó sin problemas el ex azulino Matías Mingo.

La última de esta primera mitad para los isleños llegó en el 21’, en una jugada del siempre presente Julio Iglesias que se marchó dentro del área de su oponente y cuando lo tenía todo para marcar mandó el cuero alto.

A partir de ese momento se fue diluyendo el partido, aunque los de Bugatto seguían teniendo más intensidad que los jerezanos y eran dueños y señores del partido. Con un susto de Sergio García en el 42’ y una falta al borde del área en el descuento que se estrelló contra la barrera, terminó una bonita y apasionante primera mitad.

En la segunda, los de La Isla no bajaron el nivel y siguieron mandando en un partido que tenían controlado y al que solamente le faltaba el gol. Marru lo intentó desde lejos en el 58’ pero Matías blocó bien colocado y en el 62’ fue Manel Martínez el que de cabeza remató muy ajustado al palo.

No decaían los de Bugatto, que bien pudieron desequilibrar la balanza en el 67’ en un centro perfecto de Julio Iglesias al que no llegó por poco Cortijo y en el 70 llegó la primera ocasión local en esta segunda parte, en un disparo desde 40 metros de Álvaro que ‘obligó’ a De la Calzada a enviar a córner.

La segunda parte estaba repleta de intensidad y si en el 82’ un disparo de Marru pareció envenenarse y se fue fuera por poco, en el 83 Vanderson tuvo la más clara de la segunda mitad, en un remate de cabeza al que respondió Matías con una soberbia parada.

En los instantes finales el partido pareció romperse y en el 90, Juaniyo se plantó en solitario ante el cancerbero isleño, pero la llegada providencial de Cortijo despejó el cuero a córner. Lo siguieron intentando ya con el cansancio acumulado, los de La Isla que terminaron cediendo un empate aunque eso sí, las sensaciones ofrecidas dan un halo de esperanza.

Ficha técnica

Xerez DFC (0): Matías, Marcelo, Durán, Salguero, Beny, Rafa, Álvaro, Sergio García (Juaniyo, 78’), Jacobo (Fran Núñez, 60’), Ilias (Espinar, 78’) y Abraham (Mwanza, 84’).

San Fernando CD (0): De la Calzada, Carmona (Cortijo, 24’), Germán, Sergi Barjuán, Manny, Juanma Escobar, Rafa de Vicente (Chata, 78’), Marru, Yerai (Omar Santana, 57’), Julio Iglesias y Manel Martínez (Vanderson, 78’).

Árbitro: Rius Riu (catalán). Mostró cartulinas amarillas al local Marcelo, mientras que por el San Fernando la vieron Manny, Cortijo, De Vicente, Germán, Sergi Barjuán y Juanma Escobar.

Incidencias: Buena entrada en el Municipal de Chapín, que presentó un terreno de juego en irregulares condiciones. Presencia de seguidores isleños en las gradas del estadio jerezano.