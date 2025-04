El Cádiz CF especula y lo paga con una derrota que refleja su incapacidad (1-0)

El Cádiz CF necesitaba ganar pero hizo todo lo contrario, perdió (1-0) en el campo del Deportivo de La Coruña y confirmó lo que en realidad ya se sabía, que no está capacitado para pelear por el ascenso. No sólo eso, sino que además puede complicarse la vida para atar la permanencia si no espabila en la recta final de temporada.

El conjunto amarillo planteó un partido desde la exigencia física, especuló con el resultado y se llevó un duro castigo que quizás no mereció. Los justo hubiese sdo un empate, pero el fútbol sólo entiende de acierto y a la hora de la verdad falló en las dos área. No vio puerta y regaló el único gol del encuentro con una indecisión atrás que costó muy cara. Los gaditanos entran en una mala racha que supone una condena cuando el campeonato está en su fase de definición.

Gaizka Garitano apostó por un once ultraconservador muy escaso de creatividad, con dos medios puramente defensivos y Javier Ontiveros en mediapunta como único futbolista con talento. Sacó un equipo corretón destinado a la destrucción a la espera del momento caliente del encuentro en la segunda mitad. Fue una manera arriesgada de buscar la victoria que le había salido bien en Málaga y mal en Tenerife.

Llegaron arriba los amarillos en los compases iniciales gracias a la aparición de Chris Ramos, que forzó dos saques de esquina en apenas cinco minutos antes de que Mario Climent, en el 6, firmase el primer tiro a puerta aunque sin peligro, con el esférico atrapado por Helton Leite. El juego se hizo incómodo en un terreno de juego resbaladizo que dificultó la maniobrabilidad de los futbolistas.

Los visitantes colocaron una línea de cuatro en tres cuartos para ejercer una presión alta como punto de partida del sistema defensivo. Se trataba que la pelota estuviese el menor tiempo posible en su parcela. Cuando traspasó la línea central, rápido repliegue para cerrar espacios.

Ninguno de los dos conjuntos estaba por la labor de exponer demasiado. En el 15, Ontiveros intentó sorprender con un disparo aéreo desde el centro del campo que no fue entre los palos.

La prioridad era mantener intacta la portería sin renunciar al ataque. En el 22, un centro de De la Rosa al interior del área no lo alcanzó por milímetros Sobrino en boca de gol. Con máxima disciplina defensiva, el Cádiz CF además daba la sensación de poder hacer daño mientras el Deportivo no terminaba de entrar en materia. En el 26, Helton Leite evitó el gol tras un derechazo de Moussa Diakité desde la frontal del área.

El peligro para el Cádiz CF era que apareciesen Mella, Yeremay o los dos. En el 28, el primer conectó con el segundo pero su latigazo, ya en el área, se escapó alto tras rebotar el cuero en un zaguero. Malas noticias para los andaluces. Yeremay había despertado. En el 33, el hábil extremo llegó a las inmediaciones de la portería pero entre Kovacecic y Víctor Chust desbarataron su intentona.

El partido se volvió un poco loco y las dos escuadras vieron el gol de cerca. En el 34, Helton Leite dejó vacía su portería para anticiparse en su salida a Chris Ramos y el tiro de De la Rosa que llevaba el balón para dentro lo sacó Pablo Martínez. En el 36, fue Víctor Chust el que salvó en línea de portería cuando Zakaria Eddahchouri había superado a David Gil.

Llegaron momentos de sufrimiento para el Cádiz CF poco antes del intermedio de los que salió airoso. En el 40, David Gil, impidió el tanto con una gran parada tras un misil de Mario Soriano.

No se movió el marcador y sucedió lo esperado: empate a cero ante el exceso de precauciones y todo pendiente para la segunda mitad después de una primera en la que el cuadro gaditano se desensolvió con seguridad aunque le faltaba dar un paso más para poder aspirar a la gran recompensa.

El segundo acto arrancó con una clara ocasión de Chris Ramos con un remate desde el corazón del área que acabó con el cuero entre los brazos del arquero. Toda una declaración de intenciones. Ganar era lo único que valía. El equipo gallego también debía hacer algo más para poder optar a los puntos y por momento obligó a los amarillos a protegerse en su territorio. Estaba por ver cuál de los se hacía con los mandos.

El partido no tenía dueño y los movimientos desde el banquillo podían ser determinantes. Los primeros en entrar en escena fueron Óscar Melendo y Carlos Fernández por Sobrino y Ontiveros con media hora por delante y justo después de una oportunidad desperdiciada por Zakaria cuando cabeceó por encima del larguero.

Garitano no tardó en meter más madera con Brian Ocampo por la banda izquierda en el tramo decisivo del encuentro, cuando la sombra del empate empezaba a agigantarse y el Cádiz CF iba a menos en la labor ofensiva mientras se veía obligado a remangarse en la tarea defensiva en un duelo igualado.

El contragolpe emergió como el principal argumento. En el 68, Melendo no acertó por poco con un tiro suave desde el balcón del área que se perdió cerca de un poste. Ninguno de los dos equipos era capaz de imponer su juego. Los visitantes no sólo no daban con la tecla arriba sino que daban pasos atrás hasta que en el minuto 81 recibió todo un mazazo. Iza Carcelén perdió el saltó con Mella, entre David Gil y Kovacevic no se aclararon para despejar el balón, el cancerbero lo repelió tras un remate de Barbero pero estaba fuera de la portería y Mario Soriano definió con precisión desde la frontal para poner el 1-0.

El Cádiz CF quiso reaccionar pero tenía poco tiempo. Tuvo algunas ocasiones pero no marcó y se marchó de vacío.

FICHA TÉCNICA

Deportivo (1): Helton Leite, Petxarroman, Pablo Vázquez, Martínez, Tosic, José Ángel (Mfulu, 72'), Villares, Mella (Jaime, 92'), Yeremay (Genreau, 90'), Mario Soriano (Diego Gómez, 90') y Zakaria (Barbero, 72').

Cádiz CF (0): David Gil, Iza Carcelén, Kovacevic, Víctor Chust, Climent, Moussa Diakité, Fede San Emeterio (Álex Fernández, 82'), Sobrino (Melendó, 60'), De la Rosa (Brian Ocampo, 63'), Ontiveros (Carlos Fernández, 60') y Chris Ramos (Roger Martí, 82').

Gol: 1-0 (81') Mario Soriano.

Árbitro: Ávalos Barrera (catalán).

Incidencias: Partido de la 34ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Abanca Riazor.