Garitano debe buscar soluciones en el 'motor' del Cádiz CF

Toca buscar soluciones dentro de la hoja de ruta que le queda al Cádiz CF hasta alcanzar la jornada 42ª. El equipo no está fino en las últimas semanas y se debe analizar aquello que no funciona. Entre los asuntos a tratar, tiene un lugar destacado el doble pivote porque al final es una línea con un peso muy importante en el equipo. Fallan diversas cosas, aunque el 'motor' del equipo está en gran parte en esa dupla.

Gaizka Garitano lleva muchas semanas efectuando una apuesta decidida por el canterano Moussa Diakité. Desde su llegada al cargo para sustituir a Paco López, el preparador vasco tiene claro que Moussa es uno de los fijos en esa posición, si bien el acompañante ha ido variando con el paso de las jornadas. La cuestión es que lo que funcionaba en esas primeras semanas ha dejado de hacerlo y se ve claramente que uno de los bajones del equipo amarillo tiene su origen en ese lugar del campo tan importante para la creación y destrucción del juego.

Acudiendo a lo más reciente, la cita frente al Deportivo en el Abanca-Riazor (1-0), fue un clamor que ese doble pivote con Fede San Emeterio y Moussa resultara un canto a renunciar a un talante más ofensivo. Mucho músculo fue la elección del entrenador del Cádiz CF con el objetivo de 'estrangular' la mayor posesión del adversario. Pero la cuestión va más allá. Y cuando el balón está en posesión del equipo gaditano, ¿quién pone esa calidad con creación que conecte con los jugadores diferenciales?

Antes de jugar en La Coruña, Garitano ha variado ese puesto. Contra el Eibar fueron elegidos Rubén Alcaraz y Fede, y una jornada antes -en Tenerife- les tocó ese papel a Alcaraz y Moussa, quienes repitieron más atrás en el tiempo contra Granada y Málaga, dos encuentros saldados con triunfos. En la clara derrota en Albacete (3-0), Moussa tuvo a Álex Fernández como pareja de baile.

Mirando al plantel, es complejo arañar de algún otro jugador para esa posición que no sea Gonzalo Escalante, pero Garitano apenas confía en sus posibilidades y ha jugado solo 15 minutos en las últimas nueve jornadas. El argentino no es la primera ni segunda opción para el centro del campo y con el vasco todavía no conoce las sensaciones de ser titular. La última vez fue con Paco López en el Granada-Cádiz (0-0), de la jornada 16ª.

Alguna solución debe encontrar el preparador del Cádiz CF y es un dato llamativo que esta semana esté entrenando con el primer equipo Álvaro Bastida, jugador del segundo equipo que se desenvuelve en esa posición. Está por ver si es algo puntual o un anticipo de las intenciones del entrenador de cara a la próxima jornada y siguientes semanas e competición. Bastida ya sabe lo que es jugar con el primer equipo, aunque ahora mismo se está jugando la vida con el filial, que pelea por conseguir la permanencia.

Uno de los problemas con los que no contaba Garitano es el bajo estado de forma de Alcaraz, que ha pasado de ser un jugador con peso en el dibujo del Cádiz CF, a estar totalmente desenchufado; de hecho ante el Eibar la grada le despidió con pitos cuando fue sustituido. Lejos de su mejor nivel, el catalán tiene por delante ocho encuentros para recuperar sensaciones y ser el futbolista por el que el conjunto amarillo peleó su incorporación cuando militaba en el Valladolid.