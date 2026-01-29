Oli: "Me pareció alarmante el momento de forma de Ontiveros"

Oliverio Álvarez 'Oli' sigue muy de cerca el equipo en el que colgó las botas y pasó a ser su entrenador hace casi 20 años. El ex del Cádiz CF se ha referido a lo sucedido ante el Granada, un partido del que el asturiano saca conclusiones con un tono crítico.

Oli pasó por los micrófonos de Cope Cádiz y aportó su opinión de lo que aconteció en la pasada jornada, la aportación de algunos futbolistas y lo que espera de lo poco que resta de mercado de fichajes.

Uno de los momentos de su intervención que estuvo cargado de mayor crítica apuntaba a Javier Ontiveros. "Me pareció alarmante el momento de forma de Ontiveros, no me gustó nada", añadiendo el ex cadista que "recibía al pie caminando".

Todo lo contrario fue su exposición sobre una de las nuevas adquisiciones del actual mercado invernal, como es Antoñito Cordero. Oli dijo del jerezano lo siguiente: "Sirvió dos centros de gol espectaculares". Pero las conclusiones positivas no siguieron cuando fue cuestionado por Brian Ocampo y su expulsión. "No se sabe si sale el sol o llueve", dejó como mensaje.

Oli no tiene dudas de la necesidad de seguir 'golpeando' la puerta del mercado siempre que el Cádiz CF pretenda no descolgarse de la zona alta para mantener opciones de estar en la fase de ascenso. "Si la aspiración es jugar el play-off, me hacen falta mínimo dos fichajes de rendimiento inmediato que sean refuerzos de verdad. Un central y un delantero de goles y que sea veloz. Me sigue faltando un 9 rápido, de goles, de chispa", recalcaba el asturiano.