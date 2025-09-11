Las ocho veces que se han enfrentado Cádiz CF y Eibar

La historia de los enfrentamientos entre el Cádiz CF y el Eibar ofrece aspectos llamativos cuando esas citas se han desarrollado en feudo cadista. Uno de ellos es que solo hay una vez que el equipo amarillo ejerce de local contra el cuadro armero en casa en la máxima categoría, precisamente en el penúltimo cara a cara.

Pero hay más. Ocho veces se han visto las caras el Cádiz CF y el conjunto armero en el sur de España. El balance no puede ser más equilibrado. Tres victorias, tres empates y dos derrotas. Un reparto equitativo que se fue rompiiendo en los dos últimos antecedentes, en la campaña 2020/21, que se celebró el 6 de marzo de 2021, que ganaron los amarillos 1-0. Y en el empate (0-0) del curso pasado. Hasta entonces eran dos victorias gaditanas, dos empates y dos victorias vascas.

El Cádiz CF solo ha vencido al Eibar como local en la Liga en un encuentro. Los otros dos triunfos se remontan más de medio siglo en el tiempo, los dos en la temporada 1964/65, cuando el equipo gaditano, que militaba en Segunda División, acabó el torneo de la regularidad ubicado en la 14ª posición (entonces la antepenúltima) y le tocó jugar la promoción por la permanencia contra los guipuzcoanos.

Los gaditanos ganaron 2-0, un resultado con el que lograron igualar la eliminatoria (habían caído por idéntico resultado en tierras vascas) y en el partido de desempate repitieron triunfo, esa vez por un contundente 4-0 con el que consiguieron evitar el descenso.

El Cádiz CF dibujaba una curva descendente en sus duelos contra el Eibar dirimidos en el estadio Carranza. Empezó con esas dos victorias, continuó con un par de empates y luego los dos compromisos que se saldaron con sendas derrotas para los anfitriones. Todo un aviso para la nueva cita. Sin embargo, el último antecedente dio paso a un triunfo (1-0) gracias a un gol de Álvaro Negredo. En aquel encuentro, en el 56', el balón rebotó en el brazo derecho de Cala tras tocar en un pie dentro del área y y Del Cerro Grande -de mal recuerdo para el cadismo- señaló penalti. Un penalti raro, riguroso, lanzado por el guardameta Dmitrovic con un fuerte disparo no muy colocado respondido por Ledesma, todo reflejos para repeler el esférico. Esa parada hizo valer el golazo anterior de Negredo para retener un triunfo clave para la permanencia.

En los encuentros de la campaña 1993/94 y en la 2003/04, en Segunda División, imperó el empate sin goles. En los ejercicios 2004/05 y 2007/08, también en la categoría de plata, el Cádiz CF perdió las dos veces en casa con el mismo marcador: 1-2.

La última vez fue el 31 de marzo del presente año, dentro de la 33ª jornada de Liga con los amarillos tratando de engancharse a la zona de play-off. El duelo acabó sin goles y ambos conjuntos se tuvieron que conformar con un punto. Gaizka Garitano ya estaba al frente del cuadro gaditano.