El Cádiz CF se despide del ascenso con un triste empate en casa (0-0)

Cádiz/El Cádiz CF se despide del ascenso. No merece tanto premio a una pésima temporada. No es una sorpresa porque lleva tiempo demostrando que no da para más. Es un equipo de la zona media y ahí es donde se estabiliza. El conjunto amarillo ofreció una exhibición de ineficacia y cuando más necesitaba el triunfo tropezó en casa con un empate (0-0) frente al Eibar con un indiscutible sabor a derrota. No mereció sumar más que un punto que lo deja en tierra de nadie, a nueve de la zona de privilegio. Hablar de luchar por entrar en play-off es engañar a la gente, que ya está muy quemada.

El adiós al objetivo mñas ambicioso no pudo ser más triste para un equipo sin ideas, lento, sin ir más allás de dejar la portería a cero. No funcionó en lo colectivo ni en el plano individual. Un espectáculo lamentable. La afición animó hasta que al final silbó después de la decepción que supuso ver a un equipo que fue muy poco cosa.

Como era de prever, Gaizka Garitano realizó movimientos en el once, con Fede San Emeterio como principal novedad además de Iza Carcelén, Bojan Kovacevic y Óscar Melendo. El catalán empezó como mediapunta y Javier Ontiveros escorado a la izquierda.

Jugar en casa era un plus que quiso emplear el Cádiz CF desde el pitido inicial mediante una presión alta con la que obligar a su oponente a arriesgar en la salida o a rifar la pelota con pases de larga distancia. Ni uno ni otro impuso consiguió imponer su ritmo. Es más, se empeñaron en ver cuál era el que más desaciertos acumulaba porque ver más de dos pases seguidos era una especie de milagro.

No había ocasiones hasta que Ontiveros firmó la primera en el minuto 13 cuando estrelló el esférico contra un poste con un magistral libre directo que lanzó con una rosca diabólica. A la espera de algo más, el balón paradó parecía el único vehículo posible con el que intentar alcanzar el gol.

Los locales no parecían muy entusiasmados y cayeron en una parsimonia que llegó a ser desesperante. En el 20, Arbilla cabeceó alto solo dentro del área tras un saque de esquina.

El partido era puro aburrimiento que Chris Ramos combatir en el 24 cuando se adentró en el área con un vistoso túnel sobre Arambarri pero en lugar de dar el pase atrás disparó sin ángulo y se topó con Maganagoitia. Lo intentó poco después desde lejos Fede San Emeterio con una volea que envió a Fondo Sur.

El Cádiz CF trató de animarse y el adversario respondió con feas entradas que llevaron al colegiado a desenfundar el tarjetero. Melendo, que bajaba mucho a recibir, apenas podía tocar el cuero porque enseguida era objeto de falta. Una Juego endurecido por parte del rival y ocasiones que si las había en su mayoría nacían a balón parado. En el 32, en una segunda jugada tras una falta, una volea que Arbilla desde el semicírculo del área que iba para dentro no se convirtió en el 0-1 gracias a un paradón con una mano salvadora de David Gil.

La primera parte fue cualquier cosa menos divertida, con el juego interrumpido de manera constante y escasas posibilidades de llegar al área con peligro. En el 42, Sobrino se internó por velocidad por la izquierda y su centro aéreo dirigido a Chris Ramos acabó con la pelota atrapada por el guardameta. En el 44, Jon Bautista cabeceó fuera por muy poco en una de las pocas jugadas hilvanadas por los visitantes.

El cerocerismo imperó al descanso. Lógico en un duelo embarullado entre equipos más afanados en mantaner la portería a cero que perforar la contraria. Y los dos necesitaban ganar. Muy poco hizo el Cádiz CF en ataque sujetado por un rival que recurrió a las faltas y sumó cerca de veinte en una primera parte de un partido que se pareció poco al fútbol. La afición cadista, en menor afluencia en otras citas (se notó que era lunes) presenció con paciencia las limitaciones de los suyos.

Arrancaron la segunda mitad los amarillos con energía renovada. El resultado era insuficiente. Aplicaron una presión asfixiante arriba y trataron de meterse en la parcela del equipo foráneo. En el 47, Chris Ramos mandó fuera una medio chilena tras un centro de Iza Carcelén.

El Cádiz CF quiso ir a por la victoria. Otra cuestión era su capacidad. La pelea fue incesante liderado por el empuje de Chris, pero faltaba el elemento fundamental que era el gol y por tanto los tres puntos. Todos los pases iban al punta gaditano, demasiado solo. Sobrino se ubicó como delantero y Melendo pasó a la derecha en busca de más físico en el área y mayor calidad en las bandas.

El conjunto de casa no lograba derribar la muralla guipuzcoana por más que empujó por el centro y los costados. Pero una cosas es querer y otra poder. No generaba peligro y con menos de media hora por delante era necesario mover el banquillo para buscar un giro indispensable en ataque.

El Eibar, muy serio, se sintió cómodo atrás ante la inoperancia ofensiva de los locales. Garitano se decidió por fin a mover el banquillo con Carlos Fernández en punta junto a Chris. El tiempo pasaba, no había ocasiones y las pocas opciones de ascenso se difuminaban. El Cádiz CF no daba para más. No encontraba argumentos que le llevaran al gol. Aparecieron los nervios y con ellos la precipitación. El equipo anfitrión fue claramente a menos.

El apagón era evidente y el preparador cadista trató de reactivar los costados con la apuesta por Brian Ocampo y José Antonio de la Rosa a falta de un cuarto de hora para el epílogo. Después llegó el turno de Roger Martí y Moussa Diakité. El Cádiz CF jugó los últimos minutos con dos medios defensivos.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Kovacevic, Víctor Chust, Climent, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz (Moussa Diakité, 84'), Melendo (De la Rosa (77') Sobrino (Carlos Fernández, 68'), Ontiveros (Brian Ocampo, 77') y Chris Ramos (Roger Martí, 24').

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Arambarri, Arbilla, Cristian, Nolaskoain, Matheus (Sergio Álvarez (46'), Corpas, Puertas, Jorge Pascual (Alkain, 68') y Jon Bautista.

Árbitro: Las Franco (murciano). Amonestó a los visitantes Corpas (26'), Arbilla (28'), Arambarri (57'), Jon Bautista (87').

Incidencias: Partido de la 33ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla