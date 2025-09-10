Cádiz CF-Eibar: hora y dónde ver en TV

Vuelve un fin de semana más LaLiga Hypermotion al Nuevo Mirandilla. Hay ganas de fútbol tras el buen arranque liguero del Cádiz, que ha cumplido con la media inglesa al sumar ocho puntos gracias a sus dos victorias como local y sus dos empates como visitante. Lo hará recibiendo a un clásico de la categoría como el Eibar.

Todas las miradas estarán puestas en el georgiano Iuri Tabatadze. El nuevo jugador amarillo ha sido decisivo en los dos encuentros que ha jugado al sumar tres goles que valieron una victoria ante el Albacete en tiempo de descuento y un empate ante la Real Sociedad B.

Gracias a esto, el Cádiz CF se encuentra en la quinta posición, lo que le permitiría jugar al final de la temporada el playoff de ascenso a LaLiga EA Sports. Tampoco ha sido malo el inicio de la competición por parte del Eibar, que está séptimo en la tabla con siete puntos.

Para este encuentro, Gaizka Garitano mantiene las bajas por lesión de David Gil y Fali, mientras que Ontiveros sigue siendo duda, aunque es probable que no llegue a este choque. Por su parte, el Eibar no podrá contar con Arbilla por sanción ni con Madariaga por lesión.

Horario del Cádiz CF-Eibar

El encuentro entre el conjunto amarillo y el equipo eibarrés correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el sábado 13 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 16.15 horas.

Dónde ver el Cádiz CF-Eibar

El partido que protagonizarán los conjuntos dirigidos por Gaizka Garitano y Beñat San José se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange o DAZN, entre otras. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.