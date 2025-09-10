La paradoja del Cádiz CF en ataque: el cuarto más goleador y el que menos tira a puerta

El Cádiz CF se instala en la zona alta de la clasificación gracias a su buen comienzo de temporada. Dos victorias, un par de empates y cerro derrotas, con siete goles a favor y cinco en contra, componen el balance de las cuatro primeras jornadas que le conducen a la quinta posición con ocho puntos. Es sólo el principio y las diferencias aún son cortas, pero nada mejor que empezar con una dinámica positiva que otorga confianza y tranquilidad y además sirve de estímulo para ir a más.

El siguiente objetivo del conjunto amarillo es alargar en el tiempo la buena racha y seguir sumando puntos con la idea de llegar al medio centenar y cumplir así la misión principal, la de la permanencia. Si lo consigue con antelación, entonces podrá pensar en algo más.

El Cádiz CF se las arregla para sumar cada fin de semana mientras trata de encontrar un nivel óptimo de juego con el que convertirse en un equipo aún más fiable. El margen de mejora es evidente, como ha reconocido el propio entrenador y también el capitán. En ello están la plantilla y cuerpo técnico con el trabajo que realizan a diario.

El equipo de Gaizka Garitano ofrece un dato que llama atención en este inicio de curso. Es el cuarto equipo con más goles, superado sólo por los 13 que atesora el Racing de Santander, los nueve del Almería y los ocho del Albacete. Lo curioso es que al Cádiz CF le han bastado con hacer una decena de disparos a puerta para hacer media docena de tantos (el otro para llegar a siete se lo hizo la Real Sociedad B en propia puerta).

La elevada efectividad del cuadro gaditano es incuestionable. Es el conjunto de la Liga que lleva menos tiros a puerta, diez, con una media de 2,5 por partido. A pesar de esa baja cifra, el 60% de sus disparos dirigidos a portería acaban en gol. El acierto le lleva a conservar su condición de invicto.

El Racing, por ejemplo, encabeza la tabla goleadora con la lógica de ser el equipo que más remata entre los palos. Acumula 27 tiros y menos de la mitad (un 48%) se traducen en gol. El líder del torneo demuestra su poderío en ataque. Ha disparado casi el triple de veces que un Cádiz CF que tiene anotado en su libreta de mejoras la necesidad de progresar en la labor ofensiva. Cuanto más tire a puerta, más opciones de marcar porque es harto complicado extender el magnífico porcentaje de efectividad que lleva ahora.