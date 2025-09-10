Ontiveros y otros tres jugadores del Cádiz CF siguen fuera de combate

El Cádiz CF desarrolló el miércoles 10 de septiembre, el día de su 115 cumpleaños, el segundo entrenamiento de la semana con el foco puesto en el partido contra el Eibar de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el sábado 13 en el estadio Nuevo Mirandilla, donde precisamente se ejercitó a las órdenes de Gaizka Garitano.

Los futbolistas realizaron ejercicios físicos y después trabajaron con balón en el escenario del encuentro. El entrenamiento se llevó a cabo a puerta cerrada, nada que ver con los miles de aficionados que el sábado poblarán las gradas para brindar su apoyo al equipo amarillo en la tercera cita en casa de la temporada.

El preparador cadista recupera a Bojan Kovacevic, ausente en el envite contra la Real Sociedad B al estar concentrado con la selección sub'21 de Serbia, con la que el lunes participó en un duelo amistoso contra Francia. El defensa central fue uno más en la sesión del miércoles y todo apunta a su inmediato regreso a la titularidad después de formar parte del once inicial en los tres capítulos iniciales del campeonato.

Los que parecen tenerlo complicado para estar disponibles son David Gil, Fali, Javier Ontiveros y José Antonio de la Rosa. El portero y el central afrontan la fase final de la recuperación de sus respectivos problemas físicos pero aún no están con el grupo a tenor las imágenes ofrecidas por el club.

Tampoco aparecen en los documentos gráficos el marbellí y el onubense. Ontiveros se perdió los dos últimos partidos y De la Rosa no pudo viajar a San Sebastián tras lesionarse en el choque frente al Albacete. Con sólo dos entrenamientos (jueves y viernes) antes del compromiso frente al Eibar, es difícil que puedan vestirse de corto en ese encuentro y quizás tengan que esperar al siguiente en el terreno del Málaga el domingo 21.

Con una plantilla compuesta por 25 futbolistas, Garitano tiene margen de maniobra pese a las bajas. Con la vuelta segura de Kovacevic (salvo sorpresa), las mayores dudas están en las bandas.