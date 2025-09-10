El Cádiz CF cumple 115 años en el lugar que más tiempo ha estado a lo largo de su historia

El Cádiz CF está de cumpleaños. El miércoles 10 de septiembre de 2025 llegó a sus 115 años de una larga historia que ha dado y seguirá dando para mucho. La plantilla lo celebró como un día normal, con un entrenamiento en el estadio Nuevo Mirandilla que hace sólo unos días cumplió 70 primaveras. El conjunto amarillo ejerce de local en el encuentro contra el Eibar correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el próximo sábado.

El club sopla 115 velas en un momento de su trayectoria en el que anda atareado en el proceso de adaptación a la Segunda División una vez que no cuenta con el colchón económico de LaLiga que tuvo el pasado curso 2024-25 después de perder su plaza en Primera en la temporada 2023-24.

Un siglo y tres lustros de vida son muchos para que la entidad haya disfrutado de etapas gloriosas y sufrido momentos malos. Su centenario, por ejemplo, le pilló en una época complicada (en Segunda B y en concurso de acreedores) y ahora está en el lugar que ha ocupado durante la mayor parte de su larga existencia.

El cumpleaños 115 coincide con la estancia del club en Segunda, su hábitat natural a lo largo de su historia. Recorre su temporada número 43 en la categoría de plata frente a las 16 que ha militado en Primera y a las otras 16 que ha pasado en Segunda B (ahora Primera Federación). En Tercera ha jugado 12 campañas (la última en la 1969-70) y una en Regional (1944-45).

El Cádiz CF se ha hecho eco de su cumpleaños a través de sus cuentas en redes sociales. "Hoy no es un día cualquiera. Hoy es 10 de septiembre y nuestro club, nuestro sentimiento, ¡cumple 115 años!", han destacado desde la entidad cadista mientras han dedicado un mensaje a la hinchada: "¡Feliz 115º cumpleaños, cadistas!". El club ha lanzado un logo con la forma de su escudo, el número 115 en su interior y el lema '115 años de cadismo'.

El club recibió numerosos mensajes de felicitación por parte de sus aficionados y también de otros equipos.