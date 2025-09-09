Suso explica la diferencia entre Primera y Segunda tras su estreno en el Cádiz CF

El futbolista del Cádiz CF José Joaquín Fernández, más conocido como Suso, participó el martes 9 de septiembre en el programa deportivo de la Cadena Ser en Cádiz en una entrevista realizada en el restaurante Arsenio Manila.

El jugador que aterrizó este verano habló sobre su situación actual en el club y su compromiso con la entidad. El atacante se refirió a su decisión de unirse al proyecto del Cádiz CF tras acabar su contrato en el Sevilla: “Estoy donde quería estar y eso es lo más importante”.

Como ya explicó en su día, Suso reconoció que tuvo varias oportunidades de jugar en otros equipos, pero cumplió su deseo de vestir de amarillo: "Hubo muchas ofertas de clubes de Primera y de fuera, pero yo lo tenía claro"

El futbolista gaditano atesora una amplia experiencia en la élite y ahora está viviendo sus primeros partidos en Segunda División. Después de cuatro jornadas, los amarillos ocupan la quinta posición con un balance de dos vicorias y un par de empates. Contó la que considera como principal diferencia entre las dos categorías: "He venido para intentar ayudar. El equipo ha cambiado mucho, es más o menos nuevo, con gente joven y con poca experiencia, aunque algunos sí que tienen más. No he jugado nunca en Segunda pero la base es intentar hacer equipo y competir. A veces los partidos saldrán mejor o peor pero el propósito este año es competir los partidos. En Primera deciden más las individualidades que en Segunda".

Suso dejó muy claro su compromiso con la camiseta cadista: "Estaré aquí siempre que merezca la pena. Salga como salga, estaré muy orgulloso de vestir esta camiseta".

Con estas palabras, Suso transmitió no sólo su orgullo de pertenecer al Cádiz CF, el equipo de su tierra, sino también su convicción de seguir aportando su grano de arena y consolidar así su vínculo con la afición y la entidad.