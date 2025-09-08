El Cádiz CF hace un guiño al ascenso en el arranque de temporada

El Cádiz CF se libró a lo justo de la primera derrota de la temporada 2025-26 cuando se rehizo a tiempo de un 3-1 para arañar un empate (3-3) en el encuentro ante la Real Sociedad B disputado el pasado domingo 7 de septiembre en San Sebastián.

El conjunto amarillo logró una igualada que adquirió valor después de haberse visto con dos goles de desventaja en la segunda mitad. Fue superado por un adversario mucho más entonado pero reaccionó en la recta final del partido con un doblete que llevó la firma de Iuri Tabatadze.

El resultado obtenido en el Reale Arena permitió al Cádiz CF mantener su dinámica positiva en este arranque de curso (dos victorias y un par de empates). Es uno de los siete equipos que aún no conoce la derrota junto con Racing de Santander, Real Valladolid, Deportivo de La Coruña, Málaga, Leganés y Andorra aunque este último clausura el cuarto capítulo del campeonato la noche del lunes con la visita al terreno del Eibar.

La buena racha del equipo entrenado por Gaizka Garitano le lleva a residir una semana más en la parte noble de la clasificación. A falta del duelo entre el Eibar y el Andorra, el Cádiz CF ocupa la quinta posición con 8 puntos. Si el Andorra no pierde en Ipurua, los amarillos bajarían a la sexta plaza pero continuarían en la zona de fase de ascenso a Primera División.

El Racing de Santander confirma su explosivo comienzo de campaña y es el único que ha ganado todos los partidos gracias a su enorme poderío ofensivo. Lidera la tabla con 12 puntos. Le sigue el Sporting con 9 como inquilino del segundo puesto que otorga el ascenso directo. Aparece después un grupo de cuatro conjuntos con 8: Real Valladolid (tercero), Deportivo (cuarto), Cádiz CF (quinto) y Málaga (sexto). Los amarillos están, por tanto, a un solo punto del ascenso directo. Su ubicación no es trascendente porque la Liga no ha hecho más que empezar, pero le da tranquilidad. Es mejor estar arriba que abajo.

Como el objetivo es la permanencia, el Cádiz CF ya da pasos en esa dirección no sólo por su producción sino por la diferencia que saca a la zona de descenso. La ventaja es de siete puntos sobre cuatro rivales que acreditan sólo uno: Castellón, Albacete, Granada y Cultural Leonesa. Esas cuatro escuadras forman parte del grupo de seis que aún no conoce la victoria junto con el Leganés y Real Zaragoza.