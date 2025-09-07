Tabatadze, autocrítico con su juego pese a salvar al Cádiz CF de la derrota

Iuri Tabatadze volvió a ser el protagonista del Cádiz CF. Había firmado un estreno por todo lo alto cuando marcó el gol de la victoria en el encuentro contra el Albacete y una semana después, en la cuarta jornada de Liga, volvió a ser el héroe del conjunto amarillo, esta vez con dos tantos que cambiaron el signo del partido contra la Real Sociedad B disputado la tarde del domingo 7 de septiembre. Con su doblete, el resultado pasó del 3-1 al 3-3.

El extremo saltó al césped en el minuto 55 cuando el Cádiz CF perdía 2-1 en el Reale Arena y enseguida se llevó un mazazo al presenciar, ya en el terreno de juego, el tercer tanto del cuadro donostiarra.

El equipo amarillo parecía condenado a sufrir su primera derrota de la temporada, pero el georgiano lo impidió con dos goles en el tramo final del encuentro. Marcó primero con la bota derecha con un cañonazo por la escuadra y casi sin respso anotó con la izquierda para poner el 3-3 que fue definitivo.

Una vez finalizado el envite dirimido en San Sebastián, Tabatadze habló para los medios oficiales de la entidad cadista para hacer una valoración del resultado obtenido.

Con sus palabras, demostró sus ganas de seguir creciendo. Lejos de recrearse en sus goles, fue autocrítico. No estaba del todo contento con su aportación y eso que fue decisivo con sus goles salvadores.

El atacante no sacó pecho aunque quizás tenía motivos para hacerlo. Todo lo contrario. Su ambición es ir todavía a más. "Hemos salvado un punto, pero la calidad de mi juego debería ser un poco mejor", afirmó el futbolista. Tras mostrarse autocrítico, anunció que "en el próximo partido mejoraré".