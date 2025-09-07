Aprobados y suspensos de los jugadores del Cádiz CF ante la Real Sociedad B: un sobresaliente

Suso rodeado de jugadores de la Real Sociedad B.

Víctor Aznar (0) Hizo una buena parada aunque no tuvo su mejor tarde. Se mostró algo inseguro.

Iza Carcelén (0) La defensa no tuvo un buen día. En su caso, sufrió las acometidas por banda.

Caicedo (0) No se encontró cómodo como central. Fue el primero en salir cuando llegaron las sustituciones.

Pelayo Fernández (0) Debutó en el Cádiz CF con síntomas de fragilidad.

Iker Recio (0) Tarde de dudas aprovechadas por un contricante que fue superior.

Climent (0) Subió sin parar por la banda izquierda pero en defensa dio facilidades.

Moussa Diakité (1) Tuvo problemas en la contención ante un rival intenso que movió bien la pelota.

Diarra (0) Se vio superado en el centro del campo ante un riva que empujó más.

Suso (0) Alguna muestra de calidad y poco más en una tarde aciaga.

Brian Ocampo (0) No aprovechó la buena dinámica con la que llegó a Anoeta y su protagonismo fue nulo.

García Pascual (1) No llegó a rematar porque no le llegó el balón en condiciones, pero su pelea tuvo recompensa con en la acción que supuso el tanto del empate a tres.

Sergio Ortuño (1) Trató de dar equilibrio en el centro del campo.

Tabatadze (3) Su irrrupción fue portentosa. No dudó en echarse al equipo a la espalda y en un abrir y cerrar de oojso marcó dos goles, uno de ellos fantástico, que permitieron el empate.

Efe Aghama (1) Su primera participación con los amarillos en la que dejó alguna pequeña señal de lo que puede dar cuando se asiente.

Dawda (s.c.) El delantero se estrenó como cadista en una situación complicada. Intervino poco.

Álex Fernández (s.c.) Saltó al césped en los últimos minutos cuando la flecha de los amarillos iba hacia arriba.