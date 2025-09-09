Aketxe se va a un equipo extranjero y coincide con otros tres ex jugadores del Cádiz CF

Los movimientos del mercado de verano provocaron numerosos cambios en el Cádiz CF y en otros equipos, y numerosos futbolistas emprendieron una nueva aventura profesional.

Uno de los jugadores que tuvo protagonismo en la recta final del periodo estival fue Age Aketxe, que cerró su etapa en el Real Zaragoza después de una temporada. Marcó un gol en la goleada del cuadro maño al equipo amarillo (0-4) en el capítulo inaugural del ejercicio 2024-25.

El atacante, conocido sobre todo por su poderoso disparo con la pierna izquierda, formó parte del Cádiz CF en dos fases, ambas en la categoría de plata. La primera, en el segundo tramo de la campaña 2016-17 cedido por el Athletic de Bilbao. La segunda, en la 2018-19 procedente del Toronto. Hubo contactos para que volviese al Cádiz CF tras el ascenso a la élite en 2020 pero no fructificaron.

En total, Aketxe disputó 53 partidos oficiales como cadista en los que marcó nueve goles. Tras su segundo paso por el cuadro gaditano, formó parte del Deportivo de La Coruña (sufrió el amargo trago del descenso a Primera Federación), Almería, Eibar y Real Zaragoza.

El jugador formado en la cantera del Athletic salió del conjunto aragonés el pasado 31 de agosto después de haber sido titular en las dos jornadas iniciales del campeonato. Su nuevo destino es bastante lejano. Se ha comprometido hasta el 31 de mayo de 2026 con el Johor de la Superliga de Malasia. Se une a un club potente que ha ganado el título liguero en los últimos años.

El Johor está entrenado por el español Xisco Muñoz y no son pocos los futbolistas españoles que forman parte del equipo asiático. De hecho, Aketxe coincide en la plantilla con otros ex jugadores del Cádiz CF: Eddy Silvestre (desde hace algunos años Eddy Israfilov), Cristian Glauder, Raúl Parra. Con el centrocampista hispano-azerbaiyano compartió vestuario en el conjunto cadista en la segunda parte del curso 2016-17.