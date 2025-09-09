Fecha y horario del partido Las Palmas - Cádiz CF, el primero del mes de octubre

Borja Vázquez felicita a David García tras el gol de este último en el amistoso veraniego contra Las Palmas.

LaLiga sigue dando a conocer las fechas y horarios de las próximas jornadas, este caso de la octava en la que el Cádiz CF afronta su primer compromiso del mes de octubre.

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas en el octavo campeonato capítulo del campeonato. Se trata de la segunda cita, también a domicilio, con un recién descendido después de la visita al Leganés del segundo episodio que se resolvió con un empate a uno con gol de Brian Ocampo.

Los dos equipos amarillos se ven las caras en el estadio de Gran Canaria más de dos meses después de medirse en un partido amistoso el pasado 24 de julio en las instalaciones del Hotel Fair Play Golf en Benalup-Casas Viejas. El Cádiz CF ganó aquel encuentro por 2-1 con goles anotados por Roger Martí y David García.

Nada tiene que ver aquel ensayo de verano con el encuentro liguero entre Las Palmas y el Cádiz CF que ha quedado programado para el domingo 5 de octubre a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche) en la Península. El envite entre canarios y gaditanos es ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

El Cádiz CF viaja después del envite en casa ante el Ceuta y Las Palmas repite como anfitrión tras jugar en su feudo contra el Almería. Después de cuatro jornadas, el Cádiz CF ocupa la quinta posición co 8 puntos y Las Palmas la 12ª con 5.

PRÓXIMOS PARTIDOS DEL CÁDIZ CF

J5 Cádiz CF - Eibar: sábado 13 de septiembre (16:15 horas)

J6 Málaga - Cádiz CF: domingo 21 de septiembre (18:30)

J7 Cádiz CF - Ceuta: domingo 28 de septiembre (16:15)

J8 Las Palmas - Cádiz CF: domingo 5 de octubre (21:00).