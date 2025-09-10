La Inteligencia Artificial predice la clasificación final del Cádiz CF: la posición no dejará indiferente a nadie

El Cádiz CF ha empezado de forma notable la temporada 2025-26 tal y como refleja su ubicación en la clasificación, quinto con ocho puntos después de cuatro jornadas en las que no ha conocido la derrota. Dos victorias (sobre el Mirandés y el Albacete) y un par de empates (ante el Leganés y la Real Sociedad B) componen la trayectoria en el esprint de salida.

La puesta en escena del conjunto amarillo insufla aires de optimismo y abre la incógnita sobre hasta dónde es capaz de llegar en los próximos meses. Los equipos van tomando posiciones pero aún es pronto para saber dónde estará cada uno. En el Cádiz CF son conscientes de que, más allá de los resultados positivos obtenidos en los compases iniciales, deben subir el nivel de su juego para seguir peleando por mantenerse arriba. El objetivo prioritario es la permanencia antes de pensar en cualquier otra meta.

¿Cómo quedará el equipo de Gaizka Garitano a final de temporada? La Inteligencia Artificial Grok de Elon Musk ha realizado un pronóstico sobre el desenlace del campeonato que ilusionará más a unos aficionados que a otros. No deja de ser una predicción pero sirve de motivo de conversación. Solofichajes ha recogido essos cálculos.

La IA coloca al Racing de Santander como campeón de Liga con 79 puntos (es el actual líder después de cuatro capítulos) y uno de los dos conjuntos que asciende a Primera por la vía directa junto con el Real Valladolid, que quedaría segundo con 76.

Las cuatro plazas de fase de ascenso son, según esta estimación, para el Deportivo de La Coruña (tercero con 73 puntos), el Sporting de Gijón (cuarto con 71), la Unión Deportiva Las Palmas (quinta con 69) y el Eibar (sexto con 67). El cuadro gallego se enfrentaría al vasco y el asturiano al canario en las semifinales del play-off.

El Cádiz CF, según esta predicción, acabará la Liga en la séptima posición con 65 puntos. Es decir, se quedará a un pequeño paso de meterse en la contienda definitiva por el ascenso. Sería una resolución agridulce después de haber estao arriba y haberse rozado uno de los puestos de la zona noble.

Los cuatro equipos que sufrirán el desagradable trance del descenso a Primera Federación, según la IA, son la Cultural Leonesa (19º con 42 puntos), el Castellón (20º con 40), el Albacete (21º con 35) y el Granada (22º con 35).

El resto de las equipos quedarán así según la IA: Málaga, octavo con 63 puntos; Leganés, noveno con 61; Almería, décimo con 60; Andorra, 11º con 58; Huesca, 12º con 56; Mirandés, 13º con 54; Zaragoza, 14º con 52; Córdoba, 15º con 50; Real Sociedad B, 16º con 48; Burgos, 17º con 46; y Ceuta, 19º con 44.