Garitano: "No estoy contento con nuestro nivel de juego"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano después del empate de su equipo en el Reale Arena (3-3), tras ir perdiendo por dos goles de diferencia. El Cádiz CF logró rescatar un punto ante la Real Sociedad B en un emocionante encuentro. Tras el partido, el entrenador amarillo ofreció sus impresiones en sala de prensa, destacando la mejora de su equipo en la segunda mitad.

"Ellos han sido mejores durante la mayor parte del partido. Ganaban la mayoría de los duelos, fueron más intensos y nosotros no estuvimos bien durante los primeros 60 minutos", reconoció Garitano. Sin embargo, el preparador del Cádiz CF valoró la reacción de su equipo. "En los últimos 25-30 minutos espabilamos, y con los jugadores que entraron en la segunda mitad conseguimos empatar. Incluso, si el partido hubiese durado un poco más, podíamos haberle dado la vuelta".

El técnico también hizo referencia a la juventud y la falta de experiencia de algunos integrantes de su plantilla. "Somos un equipo con muchos jugadores jóvenes, algunos debutando hoy, y es normal que todavía estemos verdes. Estamos construyendo un equipo y este tipo de partidos nos sirve para aprender y mejorar".

La buena respuesta de los cambios. "Los jugadores que entraron nuevos dieron sus frutos, aunque todavía llevan pocos entrenamientos con nosotros y tenemos que ir conjuntándolos”.

A pesar de las dificultades al verse dos goles por debajo, el entrenador amarillo valoró el resultado final. "No estoy contento con nuestro nivel de juego, pero sí con el punto conseguido. Sabíamos que la intensidad del rival era difícil de aguantar durante 90 minutos y nuestra última media hora nos permitió empatar. Al final, los partidos no se acaban hasta que suena el pitido final".

Valoración del empate del Cádiz CF a efectos clasificatorios, a la espera de recibir al Eibar. "Ahora toca analizar lo que ha sido hoy y sacar conclusiones. Lo importante es seguir creciendo como equipo".