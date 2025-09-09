Kovacevic regresa al Cádiz CF sin desgaste

El Cádiz CF se enfrentó a la Real Sociedad B el pasado domingo 7 de septiembre (cuarta jornada de LaLiga Hypermotion) sin la participación de Bojan Kovacevic, concentrado con la selección sub'21 de Serbia. El cuadro donostiarra también perdió futbolistas por los compromisos internacionales.

El conjunto amarillo se quedó sin su principal baluarte defensivo y su ausencia coincidió con el mayor número de goles recibidos en un partido desde el comienzo de la temporada 2025-26. Pese a los tres tantos en contra, el Cádiz CF reaccionó a tiempo para arañar un punto en San Sebastián (3-3) que le sirvió para mantenerse en la zona privilegiada de la clasificación.

Kovacevic no pudo estar a las órdenes de Gaizka Garitano el pasado fin de semana y en realidad tampoco jugó mucho con su selección, que se midió a Francia la tarde noche del lunes en el estadio de Moustoir, ubicado en la ciudad gala de Lorient. El zaguero cadista ocupó plaza en el banquillo, desde donde vio la primera mitad y parte de la segunda hasta que saltó al césped en el minuto 60.

El central jugó la última media hora. Cuando entró en escena, su equipo perdía 2-0 y un tercer gol en el tramo final puso el definitivo 3-0 a favor del combinado francés.

Kovacevic no tuvo desgaste tras haber jugado sólo media hora y ya viaja a territorio gaditano para ejercitarse con sus compañeros con la vista puesta en el partido contra el Eibar correspondiente al quinto capítulo liguero que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo sábado 13 de septiembre. La lógica apunta al regreso del serbio a la titularidad. Si no llega a tiempo a la sesión del martes, se unirá al grupo el miércoles.