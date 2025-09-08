La reflexión del capitán del Cádiz CF: "Podemos mejorar mucho"

El Cádiz CF se marchó de San Sebastián con un punto que le supo a gloria después de verse con dos goles de desventaja en la segunda parte. La derrota llegó a parecer inevitable el pasado domingo 7 de septiembre hasta que Iuri Tabatadze rescató al equipo con dos misiles en la recta final. Así, del preocupante 3-1 se pasó al 3-3 definitivo en el partido contra el filial de la Real Sociedad.

Un día después del encuentro, Álex Fernández hizo una valoración a través de su cuenta personal de X (antes twitter). El capitán saltó al césped en el minuto 85, cuando el empate a tres ya reinaba en el marcador, y se ubicó entre la media y la delantera para tratar de dar equlibrio en los últimos instantes, cuando los amarillos exploraban sus opciones de victoria después de haber restablecido la igualdad.

El madrileño no ocultó la realidad. El Cádiz CF no cuajó precisamente una buena actuación, pero se quedó también con la reacción y resaltó la relevancia de sumar en una situación complicada. Extrajo una conclusión positiva sin olvidar la necesidad de que el equipo vaya a más.

"Podemos mejorar mucho", afirmó Álex antes de poner en valor el empate obtenido en el Real Arena: "En los días así sumar siempre es importante. +1". Remató su mensaje con palabras de compromiso como cadista: "Con los míos hasta el final".