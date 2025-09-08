Encuentro con una leyenda del Cádiz CF en el bar La Casapuerta de Luisa

El próximo jueves 11 de septiembre, a las 20:30 horas, el bar La Casapuerta de Luisa (calle Sagasta 40, Cádiz) acogerá un encuentro con el ex futbolista gaditano José Manuel Barla, en su día centrocampista zurdo del Cádiz CF y considerado una de las leyendas del equipo amarillo.

Barla llegó a la primera plantilla cadista en la temporada 1986/87. Debutó en Primera División en el partido contra el Sporting de Gijón disputado el 23 de noviembre de 1986 resuelto con victoria (2-0) de los amarillos.

Hasta entonces había defendido la camiseta del Cádiz B, a las órdenes del que después fuera su valedor David Vidal, y donde hizo sus pinitos “milagreros” dos temporadas atrás, cuando pasó 10 días en la UVI por un encontronazo jugando con el Paternera, que pudo costarle algo más que su carrera deportiva.

En el Cádiz CF, el medio vivió momentos memorables, una época gloriosa que duró hasta que el equipo bajó a Segunda en la temporada 1992/93 y a segunda B en la 1993/94. Entonces, Barla, que había formado parte de una de las plantillas más extraordinarias que haya tenido el Cádiz CF, pasó al Rayo Vallecano, donde estuvo tres temporadas.

Barla regresó al Cádiz CF a finales de los 90 y, después de la temporada 1999/2000, decidió colgar las botas con 33 años. Es el cuarto jugador con más partidos, 343, en la historia de la entidad cadista.

Aunque La Casapuerta de Luisa no se caracteriza por programas actos deportivos (de hecho, su propietaria, Luisa Barrios Vázquez, quitó el televisor tan solo coger el local), de vez en cuando se desmarcan ofreciendo entrevistas en directo con jugadores míticos del Cádiz CF. Así, Pepe Mejías y Juan José fueron los dos primeros en participar en estas actividades, a las que ahora se suma Barla.

El ex futbolista gaditano será entrevistado por el periodista Juan Antonio Quiñones.