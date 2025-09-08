Tabatadze hace historia con su brutal irrupción en el Cádiz CF

El Cádiz CF se apoya en un futbolista que era desconocido hasta que el pasado 27 de agosto fue anunciado como nuevo integrante de la plantilla. Los que muchos podían considerar a Iuri Tabatadze como un fichaje 'random' no han tardado en conocer las cualidades que un jugador que acapara protagonismo a base de goles, la verdadera salsa del balompié. Tira con cualquiera de las dos piernas y convierte en cada disparo en un misil. Es capaz de inventar desde la nada. Le basta con un segundo para liarla si recibe el esférico en una posición peligrosa. La sorpresa es el papel de salvador que ejerce desde su llegada.

El extremo se gana a la parroquia cadista en un pestañeo. Su irrupción no puede ser más impactante aunque su autoexigencia le lleva a decir que debe mejorar. Debutó de manera oficial en el minuto 86 del partido contra el Albacete y en el 92 marcó el gol que dio la victoria al Cádiz CF.

Su inmejorable puesta en escena la trasladó una semana después a San Sebastián en el choque contra la Real Sociedad B. El Cádiz CF caminaba directo hacia su primera derrota de la temporada 2025-26 hasta que el jugador georgiano decidió que aún no había llegado el momento de perder. Saltó el césped en el 55 y, como sus compañeros, no estaba haciendo gran cosa hasta que de pronto apareció con dos cañonazos que transformaron de golpe el rumbo el encuentro.

Todo fue muy rápido. El Cádiz CF caía por 3-1 y no terminaba de levantar cabeza. La situación empezó a cambiar en el 77, cuando el atacante recibió la pelota de Iza Carcelén y tal como le llegó soltó un derechazo desde la frontal del área con el que marcó un golazo por la escuadra. Casi dos minutos más tarde, con el anterior tanto recién salido del horno, Tabatadze controló el balón dentro del área tras haberlo peleado Álvaro García Pascual, regateó con rapidez a un zaguero y sorprendió con un zurdazo raso que se coló en la portería por el primer palo. Eufórico, compartió su alegría con la afición que estaba en la grada visitante y se ganó una cartulina.

Del 3-1 se pasó al 3-3 y desde instante el Cádiz CF tomó las riendas en busca de la remontada. El georgiano llegó a tener una tercera oportunidad con un remate que se escapó cerca de la portería.

Tabatadze se convierte en sus primeras apariciones en un jugador determinante. Ejerce en sus comienzos el papel de suplente pero pide paso con sus goles que han dado tres puntos al Cádiz CF. Sin sus tantos, los amarillos sumarían cinco en lugar de ocho. Ha jugado poco tiempo pero ya es el máximo anotador del equipo.

El extremo anota un tanto por cada 15 minutos. Ese es su promedio en sus primeros pasos como cadista con los que hace historia. Hace casi 30 años que no sucedía algo así. Tal y como recoge la peña Cadista 1910, Tabatadze es el sexto jugador que consigue tres goles en sus dos primeros partidos com los amarillos y el primero que lo logra en el siglo XXI.

El último que lo consiguió antes del futbolista recién aterrizado fue Miguel Puente en la campaña 1997-98 en Segunda B cuando hizo un doblete en su debut y un gol en su segunda actuación. En la 1959-60, en Segunda, Antonio se estrenó con una diana más dos en el siguiente encuentro.

En el ejercicio 1954-55 (en Tercera), Gallardo inició su andadura como cadista con dos goles al que añadió otro en su segundo encuentro. En el 1946-47 (en Tercera), Paquirri irrumpió con dos más uno. En el 1944-45 (en categoría Regional), Garrido firmó dos y uno en sus primeros partidos.