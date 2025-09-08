El Cádiz CF tiene un plan para ganar el próximo partido

El Cádiz CF regresó de San Sebastián con el punto que le otorgó el empate (3-3) obtenido en un encuentro complicado ante el filial de la Real Sociedad. Los amarillos hicieron el viaje de vuelta con un buen sabor de boca después de haber esquivado la derrota en los instantes finales con dos goles de Iuri Tabatadze. El empate les permite seguir en la parte alta de la clasificación.

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano fija ya la mirada en el próximo compromiso liguero que supone el retorno a casa. El cuerpo técnico diseña un plan semanal con la idea de afrontar en las mejores condiciones el partido contra el Eibar que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde).

El Cádiz CF tiene previsto preparar el duelo frente al cuadro vasco con cuatro entrenamientos, todos a las 10:30 horas y todos a puerta cerrada. La semana comienza con un día de descanso el lunes para tomar un respiro. A partir del martes, el equipo acelera la marcha para preparar a fondo la cita encuadrada dentro del quinto capítulo del campeonato. El objetivo es que los puntos se queden en casa como en los partidos contra el Mirandés (1-0) y Albacete (2-1).

La plantilla cadista se ejercita el martes en la Ciudad Deportiva de El Rosal. La sesión del miércoles se traslada al estadio, y las del jueves y el viernes vuelven a tener como escenario las instalaciones ubicadas en Puerto Real.

Es posible que Gaizka Garitano recupere a alguno de los cinco futbolistas con los que no pudo contar en el reciente choque contra la escuadra donostiarra.