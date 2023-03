Los números del Cádiz CF para seguir fuera del descenso en la 24ª jornada

El Cádiz CF afronta el primer viernes del mes de marzo, el día 3, el partido contra la Real Sociedad que inaugura la 24ª jornada de Liga en el estadio Reale Arena.

Un compromiso de máxima dificultad para un conjunto amarillo que arranca el fin de semana fuera de la zona de descenso por segunda vez esta temporada después de la importante victoria (1-0) sobre el Rayo Vallecano.

El triunfo sobre el cuadro madrileño permitió al Cádiz CF dar el salto desde la 18ª posición hasta 16ª que ahora defiende en el 23º capítulo.

¿Qué tiene que hacer el equipo de Sergio González para mantenerse fuera de los tres últimos puestos e incluso subir alguno? Es tanta igualdad que impera en la parte trasera y son tantos equipos implicados en la pelea por la permanencia que puede pasar de todo.

Los gaditanos parten con 25 puntos, uno más que el Valladolid, 17º con 24; dos más que el Valencia, 18º con 23; y tres por delante del Getafe, 19º con 22. Justo por encima están el Almería (15º) y el Sevilla (14ª), ambos con también con 25. Espanyol (12º) y Celta de Vigo (13º) tienen dos puntos más (27).

El Cádiz CF depende de sí mismo para enlazar dos semanas consecutivas por encima de las tres plazas más bajas de la clasificación. El reto es mirar arriba y no abajo. Ganar en San Sebastián le garantizaría la continuidad en el 16º escalón y podría subir algunos peldaños más en función de los resultados de sus rivales directos.

La misión es harto complicada porque la única victoria amarilla en territorio realista se remonta casi 83 años en el tiempo. Pero quizás no necesite vencer para seguir fuera del descenso.

Le podría valer un empate ante la Real siempre que el Valencia no gane en el Camp Nou (domingo a las 16:15 horas), donde el Barcelona no conoce la derrota en el campeonato. Un punto hasta le podría servir para escalar uno o dos puestos si el Sevilla pierde en el terreno del Atlético de Madrid (sábado a las 21:00) y/o el Almería no suma en casa ante el Villarreal (sábado a las 16:15), aunque dependería del marcador del duelo entre el Valladolid y el Espanyol ((estadio José Zorrilla el domingo a las 14:00).

En caso de derrota en Guipuzcoa, el Cádiz CF se podría librar de volver a la zona de descenso si no ganan el Valencia y el Getafe (recibe al Girona el sábado a las 14:00) o si además de que falle uno de los dos pierde en Valladolid.

Los amarillos juegan el viernes y estarán pendientes de los resultados que se den a lo largo del fin de semana.

Los rivales directos del Cádiz CF en la 24ª jornada

Sábado 4 de marzo

Getafe - Girona (14:00 horas)

Almería - Villarreal (16:15)

Atlético de Madrid - Sevilla (21:00)

Domingo 5 de marzo

Valladolid - Espanyol (14:00)

Barcelona - Valencia (16:15)

Lunes 6 de marzo

Osasuna - Celta (21:00)