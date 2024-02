Negredo firma por el Valladolid y explica qué siente por el Cádiz CF

El delantero madrileño Álvaro Negredo, de 38 años y hasta hace pocos días futbolista del Cádiz CF, es nuevo jugador del Real Valladolid, según ha confirmado el club blanquivioleta el jueves 8 de febrero, y completa la plantilla que tratará de lograr el objetivo del ascenso a Primera División.

El delantero, con una extensa trayectoria en el fútbol internacional, llega al equipo vallisoletano como agente libre y hasta el final de la presente campaña.

Negredo acumula doce temporadas en Primera División, dos en Segunda, dos en la Premier League inglesa y dos más en la Superliga turca, un bagaje al que hay que sumar participaciones en Champions League, títulos y numerosos partidos con la selección española absoluta, entre 2009 y 2013, con la que se proclamó campeón de Europa en 2012.

El atacante madrileño, de 38 años, debutó en Segunda B con el Rayo Vallecano y después saltó a lo que hoy es LaLiga Hypermotion con 20 años, en el Real Madrid Castilla, para pasar a jugar en Primera en la temporada 2007-2008, en la que se confirmó como goleador en las filas de la UD Almería.

Tras dos temporadas en este club, fichó por el Sevilla FC, en el que siguió demostrando su efectividad de cara al gol durante cuatro años y, en el curso 2013-14 vivió su primera etapa en el extranjero en las filas del Manchester City, con el que obtuvo el título de liga en su único año allí.

Tras ese éxito regresó a España para enrolarse en el Valencia CF, seguir su trayectoria en el Middlesbrough inglés y jugar en uno de los clubes más poderosos de Turquía, el Besiktas. Después, desde la temporada 2020-21 y hasta este mercado de fichajes, ha defendido la camiseta del Cádiz CF, en Primera división.

Comienza ahora un nuevo reto en Valladolid, bajo las órdenes de Paulo Pezzolano, en el que buscará añadir una nueva página triunfante a su palmarés: un ascenso a Primera División con el equipo blanquivioleta.

La última incorporación del Real Valladolid, Álvaro Negredo, ha asegurado que llega al equipo blanquivioleta con "ilusión" y "ganas de seguir aprendiendo", avalado por su dilatada trayectoria profesional y por una experiencia que pondrá al servicio del club dentro y fuera del terreno de juego.

El que fuera internacional con España quiere "sumar" al proyecto de la entidad presidida por Ronaldo y tiene claro que "se va a lograr el ascenso" y que va a "ayudar" en todo lo que pueda para conseguirlo, mientras sigue "disfrutando" del fútbol.

En este sentido, ha comentado que le "encanta" este deporte, "ir a entrenar por las mañanas, el ambiente del vestuario" y aprovechar esta "bonita profesión" que le permite sentirse "un privilegiado". Además, cree que aún puede aportar mucho, ya que tanto física como mentalmente se encuentra "bien".

"Cuando se van cumpliendo años pueden surgir algunas carencias, pero las ganas y la ilusión las suplen, y voy a ser el primero en correr y tirar del carro. Hay gente joven que, físicamente, podrá pasarme por encima, pero puedo dar otras cosas", ha precisado durante su presentación en rueda de prensa.

Ha explicado que tuvo constancia del interés del Real Valladolid cuando rescindió su contrato con el Cádiz CF, al que no guarda "ningún rencor", porque entiende que es "difícil" ser entrenador, y tener que elegir, aunque también ha reconocido que a todos los jugadores les gusta tener minutos.

Por tanto, llega como agente libre, pero su contrato finaliza el 30 de junio de este año, y eso implica que lo va a "dar todo" para ganarse un puesto en el equipo y contribuir al ascenso y, si se consigue, será porque el trabajo ha tenido recompensa.

"No me gusta ponerme cifras. Lo que quiero es seguir disfrutando, dando todo lo que tengo y, según me vea y el club lo considera oportuno, quizá haya continuidad", ha matizado Negredo, quien tenía "buenas referencias" del Real Valladolid por compañeros del Cádiz que han militado en el equipo y por el cuerpo técnico, que también ha formado parte del mismo.

De hecho, ha reconocido que tenía más ofertas, pero tuvo claro que quería fichar por el Valladolid "porque tiene un proyecto ilusionante y es un club histórico" y, si bien la última vez que jugó en Segunda fue en el Real Madrid Castilla, aspira a "pelear" para adaptarse a la categoría cuanto antes.

Cree que su experiencia puede servir, no solo en el campo, sino también en lo que respecta al vestuario, ayudando a los jugadores más jóvenes, debido a esa jerarquía que aporta la edad, aunque ha destacado que "hay otros jugadores que también son veteranos y que ya están desempeñando esa labor".

Por último, ha advertido que "el Real Valladolid ha crecido mucho, internamente, y aunque ha tenido subidas y bajadas, como muchos otros clubes, cuando se rozan los puestos de arriba quiere decir que se están haciendo las cosas bien".