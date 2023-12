La medida que adopta el Cádiz CF tras la injusta expulsión de Víctor Chust ante el Celta

El Cádiz CF se sintió muy perjudicado por la actuación arbitral en el partido contra el Celta disputado la noche del pasado lunes 4 de diciembre (15ª jornada de Liga).

El equipo iba ganando 0-1 tras el golazo de Chris Ramos pero el contexto del encuentro cambió por completo cuando Jesús Gil Manzano expulsó con roja directa a Víctor Chust poco después de la media hora. Los gaditanos tuvieron que emplearse más de 60 minutos en inferioridad numérica, las posibilidades de victoria quedaron reducidas pero al menos resistió para obtener un empate con el que se mantiene una semana más fuera de la zona de descenso.

En el Cádiz CF tienen muy claro que el defensa central no debió ser expulsado. El colegiado del encuentro mandó al vestuario al valenciano al considerar que sujetó a Iago Aspas y con ello evitó una ocasión manifiesta de gol.

En las imágenes se demuestra que Fali andaba muy cerca en la misma acción y por tanto estaba en condiciones de pelear por la disputa de un balón que ni siquiera tenía controlado el delantero del cuadro celeste.

En el club consideran que la expulsión fue un error del colegiado y por ello se disponen a presentar alegaciones ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para solicitar que la cartulina roja sea anulada. No es fácil que el órgano disciplinario rectifique una decisión arbitral pero tampoco es imposible.

El Cádiz CF tiene al menos dos motivos para pedir que esa cartulina quede sin efecto. Una, la mas práctica, para que evitar que Víctor Chust sea sancionado y por tanto pueda estar disponible para el siguiente compromiso del conjunto amarillo.

Dos, para que se haga justicia y quede de manifiesto un error irreparable que ya no tiene marcha atrás porque el Cádiz CF pasó de tener el marcador a favor con once futbolistas a luchar hasta la extenuación en inferioridad numérica para no perder. Se llevó un punto valioso.