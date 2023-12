La queja del presidente del Cádiz CF tras el escándalo en Balaídos: Vizcaíno señala al culpable

No estaba nada contenta la expedición del Cádiz CF desplazada a Vigo después de la injusta expulsión sufrida por Víctor Chust que condicionó el desarrollo del partido contra el Celta (15ª jornada de Liga) que se resolvió con empate a uno.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, expresó el malestar del club en declaraciones a El Larguero de la Cadena Ser. "Somos un equipo que nos defendemos por tierra mar y aire ante lo que consideramos situaciones injusta como la que ha pasado ahora", indicó en el programa que conduce Manu Carreño.

Continuó Vizcaíno: "Me remito a lo que habéis dicho absolutamente todos los medios de comunicación. Ha sido un error de un buen árbitro, un error que lo podía haber subsanado el VAR y no lo ha hecho o el mismo árbitro viendo esa jugada tan polémica; dejar a un equipo con diez con lo que nos jugamos y en el minuto que era... ha preferido no ir o le han indicado que no fuera. El error ha condicionado un partido que no sabrá qué resultad cuál hubiese sido. En ese momento íbamos ganando hubiésemos tenido más opciones de victoria".

Intervino el ex colegiado Eduardo Iturralde González para hacer su análisis que fue muy claro. Ni siquiera vio falta de Víctor Chust, pero fue más allá: (el árbitro) habrá visto que es el último hombre, pero es una jugada de VAR cien por cien. Fali puede llegar a esa jugada, Aspas no tiene controlado el balón. Desde la perspectiva del árbitro puede ser roja, el gran fallo es desde el VAR. Roja no puede ser nunca. No es una oportunidad manifiesta de gol. La falta es discutible pero no es discutible que no es ocasión manifiesta de gol".

Volvió a hablar Vizcaíno: "Errores cometemos todos, pero son muchos. La pasada temporada sufrimos situación del Elche (gol de los franjiverdes en fuera de juego) y la de ahora en la que todos estáis de acuerdo".

El presidente espera que la situación arbitral mejore. "Hay aires nuevos en la Federación", recordó antes de dar una última vuelta de tuerca a lo sucedido en Balaídos: "Dejar a un equipo con diez en una jugada gris, que este caso ni siquiera era gris... Y los chavales y el entrenador cómo están. Ya son muchas. Ante el Girona echaron a Machís nada más empezar por una jugada kafkiana. El que sufre es el espectáculo y también los profesionales".