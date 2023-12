El Cádiz CF ganó por goleada al Celta en tarjetas : el árbitro explica por qué expulsó a Víctor Chust

Nunca se podrá saber si el Cádiz CF hubiese podido ganar el partido contra el Celta disputado la noche del pasado lunes 4 de octubre de no haberse quedado con un futbolista menos tras la inmerecida expulsión de Víctor Chust en el minuto 35.

Lo único cierto es que, cuando contaba con once jugadores, el Cádiz CF iba por delante en el marcador y estaba presentando batalla. Las opciones de victoria bajaron de manera considerable con una hora por delante en inferioridad numérica. De hecho, pasó de ir ganando once contra once a terminar empatando cuando se quedó con uno menos.

La indignación en la expedición cadista era evidente. Sus integrantes se sentían perjudicados por una decisión que estimaban injusta del colegiado Jesús Gil Manzano que no fue rectificada desde el VAR por Carlos del Cerro Grande.

La diferencia en las cartulinas mostradas a un equipo y a otro fue enorme. Siete vio el Cádiz CF (una roja y seis amarillas) y sólo una el cuadro vigués.

Los gaditanos vieron tarjetas por motivos muy diversos. Iza Carcelén, "por sujetar a un contrario evitando un ataque prometedor", según reflejó el árbitro en el acta del encuentro. Rubén Sobrino, "por derribar a un rival de forma temeraria en la disputa del balón".

David Gil, "por retrasar la puesta en juego del balón en un saque de meta con ánimo de perder tiempo", Momo Mbaye, "por dar un manotazo a un adversario de manera temeraria". Iván Alejo, "por exagerar un ligero contacto con la mano del adversario estando el juego detenido". Rubén Alcaraz, "por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón".

La interpretación de las acciones fue desfavorable al Cádiz CF. Por ejemplo, un codazo en la cara de Iago Aspas sobre Fali quedó sin castigo.

Lo más grave fue la expulsión de Víctor Chust que nadie en el traga en el bando cadista cadista. Gil Manzano no lo dudó un instante. El zaguero agarró levemente a Iago Aspas en la frontal del área y el árbitro le sacó la tarjeta roja que nadie entendió El delantero local estaba entre Chust y Fali, y este último estaba en condiciones de disputar la pelota.

En un partido de alta trascendencia, en el que el Cádiz CF hubiese caído a la zona de descenso en caso de derrota, el colegiado perjudicó al equipo amarillo con esa medida drástica en el minuto 35 que condicionó el desarrollo posterior.

Gil Manzano reflejó en el acta que expulsó a Víctor Chust "por sujetar a un adversario, evitando con su acción una manifiesta ocasión de gol".