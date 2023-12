Sergio González carga contra el arbitraje sufrido por el Cádiz CF

Sergio González, entrenador del Cádiz CF, valora desde un gran malestar lo sucedido en el encuentro, concretamente la jugada de la expulsión. El técnico catalán no entiende ni comparte ciertas decisiones arbitrales.

Primer análisis. "Es para estar súper contentos y orgullosos a pesar de que no se dan momentos de felicidad, pero tienen carácter y raza y quieren quedarse en Primera. Ha sido un partido de esfuerzo titánico en el que al principio con once contra once hemos sido mejores y nos hemos adelantado, y teníamos el partido donde queríamos. Esa expulsión muy, muy, muy, muy, muy, muy rigurosa nos ha hecho mucho daño y ha provocado que el partido se igualara. En la segunda era complicado que le metiéramos mano y era una cuestión de defender y defender y en una acción de acierto de ellos nos ha hecho daño, aunque el equipo ha seguido insistiendo y ha manejado bien los últimos minutos. Creo que ha sido un ejercicio fuerte de supervivencia. Los que han jugado han apretado y se han desvivido por ese punto".

La expulsión. "El tema es que nos están midiendo de una manera distinta a los demás. Nos están metiendo un estigma de faltas, de que perdemos tiempo... Entonces la sensación es que la vara de medir al Cádiz y al resto es distinta. ¿Por qué es eso? No me gusta esa sensación. El árbitro debe ser juez, debe ser objetivo y ver lo que pita. Me da un poquito de rabia. La tarjeta amarilla de la primera parte a mi portero en un momento con un futbolista que se está poniendo una bota. En la roja -continuaba- hay una falta clara a Roger que no la señala y luego insisto en que Fali podía llegar a esa jugada; es un balón que Iago Aspas no tiene controlado. Fali si se tira llega. Es una acción para ver en VAR y luego poder decidir. Esa acción penaliza mucho. El árbitro tiene que tener en cuenta que a mí me pueden echar hoy. Por alguna acción determinante en la que no están acertados me pueden echar y puedo perder mi trabajo. Lo que tiene que intentar es ser muy riguroso en esa acción tan puntual. Acertar sí o sí. Nosotros nos jugamos la vida y ellos su prestigio, es lógico, pero nos jugamos nuestro puesto con la familia detrás y todo lo que eso significa. Eso lo tiene que tener en cuenta. Y, por último, hoy al Celta le han devuelto todas. Han visto al Cádiz como objeto para devolvérsela e imagino que Rafa Benítez no habrá tenido esa sensación de otros partidos. Ojalá a nosotros nos la devuelvan en algún partido".

¿Solución? "Trataremos de facilitar las cosas a los árbitros, intentar que al final vayamos al juego. Que ellos apliquen el reglamento y si no se cumple que lo sancionen. Pero es verdad que me queda que con una derrota aquí entras en descenso y a lo mejor me quieren echar. Es que son acciones del fútbol en las que hay que ser muy cuidadosos para acertar", añadiendo que "valoro mucho lo que ha hecho el grupo y las ganas que tiene de quedarse en Primera".

El gol de Chris. "Veníamos hablando de que nos faltaban muchos centros laterales y ha sido muy bonito y un remate sensacional. Esa sensación de que estábamos bien en el partido nos la han empañado con esa acción de la roja tan rigurosa".