Ortega (PSOE): "Ni disponiendo de suelo la Junta de Andalucía construye en Cádiz"

"Sin darse cuenta, el alcalde reconoció que la Junta no quiere hacer el hospital", ha aseverado el secretario general del PSOE en Cádiz en alusión a la intervención de Bruno García en el pleno del pasado día 30 de mayo en el que el primer edil decía que busca "obligar a la Junta con la fórmula que él presentaba para adquirir el suelo". "Eso significa que la Junta no tiene ninguna intención de construir el hospital porque de tenerla, no tendría nadie que obligarla a hacerlo", ha incidido Ortega.

De hecho, José Ramón Ortega ha afirmado que el alcalde "sólo busca ganar tiempo y sabe que no conseguirá absolutamente nada porque ni disponiendo de suelo la Junta de Andalucía construye en Cádiz”, en alusión a la ciudad de la Justicia y Ciencias de la Educación, "dos proyectos que no avanzan pese a que se le ha cedido el suelo a la Junta de Andalucía".

Así mismo, el secretario de los socialistas gaditanos también ha señalado que el alcalde de Cádiz "no tiene ninguna influencia en la Junta de Andalucía ni en su partido; ni como alcalde de Cádiz ni como presidente provincial del PP". En esta línea, ha añadido que el alcalde es incapaz de conseguir nada de la Junta y lo que hace "es ganar tiempo a costa de los recursos de los gaditanos tapando la falta de inversión de la administración regional".

"A día de hoy no sabemos por qué la Junta ha pasado de decir que estaba en negociaciones para adquirir el suelo a decir que lo compre el Ayuntamiento", ha advertido Ortega, "pero lo que sí sabemos es que el alcalde se presentó a las elecciones participando de la mentira de que la Junta iba a adquirir el suelo del hospital y que es incapaz de hacer que la Junta invierta en Cádiz", ha concluido.