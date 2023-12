David Gil: "Tenemos la felicidad de haber podido aguantar"

EL MVP del encuentro fue el portero del Cádiz CF David Gil, que con sus intervenciones resultó clave para que los amarillos ataran un punto en el estadio de Balaídos.

Valoración del choque. "Ha sido un partido muy difícil porque nos jugábamos mucho los dos equipos. Ha sido más difícil debido a la expulsión, pero tenemos la felicidad de haber podido aguantar y quedarnos con este punto".

Situación personal con la lesión de Ledesma. "Todo jugador quiere jugar y siempre está preparado para lo que pueda pasar. A seguir trabajando y ponérselo difícil al míster. Ledesma y yo nos llevamos bien y el que juega siempre tiene la ayuda del otro".

La expulsión de Víctor Chust. "Sinceramente, no la he visto pero me dicen que es demasiado exagerada y que hay más gente alrededor".

El punto sumado por el Cádiz CF. "Lo que no sea perder siempre tiene una valoración positiva. Estamos necesitados de esos puntos pero no se puede valorar como negativo lo que nos llevamos de aquí. El equipo ha demostrado mucha fuerza en este partido".