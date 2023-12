Chris Ramos: "Hemos hecho un trabajazo para sacar un puntazo"

Chris Ramos, delantero del Cádiz CF y autor del gol en el partido de Balaídos, atendió a los medios oficiales del club tras el empate, 1-1, frente al Celta.

Análisis del choque: "No lo he visto repetido, pero me han dicho que ha sido un buen gol. Iván me ha puesto un gran centro y he tenido el timing perfecto para que el esférico acabara dentro. Una gran alegría".

Antes de la expulsión. "Estábamos haciendo un partidazo todos, siendo un bloque sólido en todas las líneas. Desafortunadamente nos hemos quedado de nuevo con un jugador menos, para mí injustamente. El equipo ha demostrado que somos un bloque sólido, que vamos todos a una. Hemos hecho un trabajazo para sacar un puntazo de oro que debemos valorar en su medida".

Trabajo en equipo por parte del Cádiz CF en Balaídos. "Si algo identifica a este equipo es el trabajo, el esfuerzo de todos. Todos vamos a una en esta batalla. Hemos sufrido, peleado y hemos podido sacar un punto muy valioso".