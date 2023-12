Del Cerro Grande se la vuelve a liar al Cádiz CF: una más en la lista de agravios

En condiciones normales, Carlos del Del Cerro Grande no debería tener en el futuro ninguna responsabilidad ni como árbitro sobre el césped ni en el VAR ni en cualquier otro cometido en más partidos del Cádiz CF. Son demasiados los agravios y el hartazgo es mayúsculo. El último, el pasado lunes 4 de diciembre en el encuentro ante el Celta que cerró la 15ª jornada de Liga en el estadio de Balaídos.

El colegiado madrileño estuvo al frente del vídeo arbitraje en un choque de máxima importancia entre dos escuadras que se estaban jugando nada menos que evitar la zona de descenso. El árbitro de campo, Jesús Gil Manzano, no tardó ni un segundo en expulsar a Víctor Chust al filo del minuto 35 al considerar que evitó una ocasión manifiesta de gol al empujar a Iago Aspas.

Las imágenes demuestran que el delantero gallego estaba entre Chust y Fali, por lo que este último estaba en condiciones de pugnar por el balón. La expulsión era más que dudosa y la acción pasó el corte de VAR. La lógica indica que en una jugada y una decisión tan dudosa que podía perjudicar a un equipo el árbitro de campo hubiese ido a revisarla en el monitor.

Se desconoce el papel que desempeñó Del Cerro Grande desde el VAR, pero la cuestión es que no hubo revisión y el VAR no corrigió una decisión del todo injusta. El vídeo arbitraje no hizo justicia sino que castigó a un equipo que tuvo que jugar una hora en inferioridad numérica.

Con él, el Cádiz CF se vio claramente perjudicado. No es la primera vez ni la segunda que el cuadro gaditano sale trasquilado, siempre en encuentros ante rivales que luchan por el mismo objetivo en la parte baja de la clasificación.

El planeta cadista no olvida que Del Cerro Grande señaló dos penaltis más que dudosos que propiciaron la derrota (2-1) en aquel Mallorca - Cádiz CF de la temporada 2021-22 (aquella salida de Conan Ledesma castigada con pena máxima para sorpresa general). Fue una actuación escandalosa que a la postre estuvo a punto de llevar a los amarillos a la categoría de plata.

Una campaña antes (en la 2021-21), Del Cerro Grande se comió un clarísimo penalti a favor de los amarillos en el campo del Elche por una mano de Pere Milla dentro del área que vio todo el mundo.

Y en la 2022-23, fue el colegiado del Cádiz CF - Elche que se resolvió un con un empate a uno tras un gol de los franjiverdes en fuera de juego.