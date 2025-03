Málaga - Cádiz CF: protagonistas con pasado en el equipo contrario

Cádiz/El partido que el Málaga y el Cádiz CF disputan el domingo 9 de marzo en el estadio de La Rosaleda adquiere un carácter especial para integrantes de un equipo y otro con pasado en el que ahora es su rival.

En el caso del Málaga, destaca la presencia de Dioni, su máximo goleador con media docena de tantos, incluido el que marcó en el encuentro de la primera vuelta en el Nuevo Mirandilla. El delantero militó en el conjunto amarillo en dos etapas (ambas en la extinta Segunda División B) para un total de 51 partidos y ocho dianas: sumó 35 envites y siete goles en la temporada 2011-12 y 16 choques y un tanto en la segunda parte de la 2014-15.

El jerezano Juanpe llegó a debutar en el primer equipo del Cádiz CF cuando Álvaro Cervera le dio los últimos 17 minutos del partido a domicilio contra el Almería de la campaña 2016-17. Tras formarse en la cantera cadista, no llegó a tener sitio en la plantilla y continuó su carrera en otras escuadras. Tras ascender con el Málaga, este curso no está teniendo mucho protagonismo debido a problemas físicos que ha dejado atrás. Las numerosos bajas en el centro del campo le dan opciones de ser titular en el duelo andaluz.

En el cuadro costasoleño hay otros dos futbolistas nacidos en la provincia de Cádiz aunque sin pasado en el equipo amarillo. Se trata de Luismi (Puerto Serrano) y Antoñito (Jerez). El primero es baja por sanción (acumulación de amonestaciones) y el segundo es uno de los baluartes ofensivos con lleva cinco goles, el último en el reciente compromiso frente al Almería.

Es una cita que también es especial para el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, como él mismo reconocó en la rueda de prensa previa. El técnico jugó en los dos equipos durante su carrera como futbolista.

"Debuté como jugador contra el Cádiz CF y en el Cádiz CF me estrené en un partido contra el Málaga. En los momentos más críticos fuimos a Cádiz y tengo sentimientos encontrados: nostalgia, tristeza, porque cada vez se acerca más el final, y también satisfacción'', expuso el inquilino del banquillo malaguista.

El técnico está haciendo historia en el Málaga. El domingo superará a Juan Ramón Muñiz y pasará a ser el segundo entrenador del equipo blanquiazul con más encuentros. ''Superarlo y ser una pequeña parte de este club, cuando no esté y me tengan como referente, es un sueño que no podía imaginar", reconoció Pellicer.

En las filas del Cádiz CF hay dos jugadores con pasado en el Málaga. Javier Ontiveros se formó en la cantera malaguista y debutó en el primer equipo y en la máxima categoría con sólo 18 años en la temporada 2015-16. Su carrera le llevó tres años después al Valladolid y tras un nuevo paso por el equipo de su tierra fichó por el Villarreal. Jugó cedido en el Huesca, Osasuna y Fuenlabrada antes de regresar al club castellonense pero para jugar en el filial, en el que brilló la pasada campaña antes de llegar libre al Cádiz CF. Participó en 74 encuentros con el Málaga y vuelve a La Rosaleda convertido en el referente en ataque de los gaditanos con diez goles y cinco asistencias.

José Joaquí Matos fue malaguista en la temporada 2020-21 cedido por el Cádiz CF, que estaba en Primera División. Tras pasar un año en blanco por una grave lesión en el Twente (Países Bajos), su paso por el equipo de la Costa del Sol en la categoría de plata, con 31 partidos disputados, fue importante para relanzar su carrera.

Iván Alejo, que se fue del Cádiz CF en el mercado de invierno del presente curso 2024-25 (ahora pertenece al Apoel de Nicosia, Chipre), también jugó en el Málaga, en concreto en la segunda parte del ejercicio 2018-19 con participación en una docena de partidos.