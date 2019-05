Los 19 jugadores del Cádiz CF convocados frente al Granada

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, facilitó la convocatoria para afrontar la visita al Granada (domingo a las siete de la tarde en el estadio Nuevo Los Cármenes) después de la última sesión desarrollada en la mañana del sábado en la Ciudad Deportiva de El Rosal a puerta cerrada.

La lista, formada por 19 jugadores, presenta algunas sorpresas. José Mari, que el viernes no pudo trabajar al estar con vómitos, no se recuperó y no realizará el viaje, como tampoco Sergio Sánchez, en su caso por molestias musculares que ya le impidieron participar en el encuentro frente al Osasuna. Se cayó de la lista Matos, en su caso por decisión técnica, y entró Pacha Espino, a quien Cervera rescata del olvido en un partido de máxima trascendencia.

El canterano Sergio González es otra de las novedades, además de la presencia de Marcos Mauro. El defensa Fali se lesionó en el entrenamiento del viernes pero forma parte de la expedición cadista, que viaja a Granada el sábado por la tarde. Mario Barco también figura entre los elegidos por el míster.

Los 19 futbolistas citados por Cervera son Alberto Cifuentes, David Gil, Rober Correa, Kecojevic, Marcos Mauro, Fali, Matos, Garrido, Sergio González, Edu Ramos, Álex Fernández, Salvi, Aketxe, Jairo, Machís, Manu Vallejo, David Querol, Mario Barco y Lekic.

El preparador cadista deberá hacer un descarte antes del partido. Se quedará fuera algún jugador que puedan tener molestias o producto de una decisión técnica.