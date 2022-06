Los jugadores del Cádiz CF con opciones de ir al Mundial de Catar

Quedan algo más de cinco meses para el comienzo del Mundial de Catar, que partirá en dos una temporada 2022/23 que se presenta atípica. La Liga española se detendrá entre mediados de noviembre y finales de diciembre y por tanto el Cádiz CF sufrirá un parón para el que busca solución con el objetivo de los jugadores no pierdan el ritmo competitivo.

A falta de conocer la composición exacta de la plantilla con la que el conjunto amarillo afrontará el próximo curso, hay varios jugadores que a día de hoy pertenecen al club (algunos hasta el 30 de junio) y tienen opciones de acudir a la cita mundialista.

Jeremías Conan Ledesma: Fue el portero titular de Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio gracias a sus buenas actuaciones en el Cádiz CF. Ha acudido a alguna concentración con la absoluta aunque no ha llegado a debutar. En principio tiene tres arqueros por delante y no es fácil que vaya a Catar, pero si realiza una buena primera parte de temporada con el cuadro gaditano quizás haga dudar al seleccionador Lionel Scaloni. El estado de forma de los porteros en los meses anteriores al Mundial será clave.

Espino: La campaña 2021/22 ha sido la mejor de su carrera como futbolista, asentado en una de las mejores Ligas del mundo y titular indiscutible en el Cádiz CF. El lateral izquierdo ha llegado a ser preseleccionado por Diego Alonso en un par de ocasiones, pero no ha llegado a estrenarse con Uruguay. Si firma un buen arranque de curso mantendrá la esperanza de ser convocado.

Jonsson: El centrocampista acaba contrato con el Cádiz CF el próximo 30 de junio. El buen rendimiento ofrecido en su primera temporada con los amarillos le llevó a estrenarse con Dinamarca, aunque no ha llegado a ser un fijo en las convocatorias. Si brilla en su nuevo destino antes del Mundial y se produce alguna baja en la media, tendrá opciones de formar parte de la lista.

Idrissi: El extremo no jugaba mucho en los últimos tiempos hasta que llegó al Cádiz CF en la segunda parte del ejercicio 2021/22 cedido por el Sevilla. Fue un hombre importante en la consecución de la permanencia en Primera División. Siete veces internacional por Marruecos, no participa con se selección desde hace dos años y medio. No parece tenerlo fácil para ser citado. Para ello necesita jugar y hacerlo a buen nivel en los primeros meses del curso venidero. En el Sevilla, con el que tiene tres años más de contrato, tiene difícil disponer de minutos.

Awer Mabil: El extremo fichado por el Cádiz CF es fijo con la selección de Australia, inmersa en las eliminatorias de clasificación para el Mundial. El combinado oceánico se enfrenta a Emiratos Árabes Unidos el martes 7 de junio y si vence le espera Perú el lunes 13 en el duelo definitivo para definir qué selección participa en el evento que se disputa en noviembre y diciembre.