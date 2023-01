¿Hay fuera de juego en el gol del empate?

La polémica vuelve a estar servida en el encuentro del Cádiz CF. En esta ocasión se presenta en la imagen con las líneas del fuera de juego que traza el VAR, donde este lunes estaba el gallego Iglesias Villanueva, y que muestra que en el inicio de la jugada la sensación es que existe fuera de juego salvo que en el acción previa el colegiado y el VAR entiendan que el esférico viene de tocar en el Youba Diarra.

La realidad es que el trazado de líneas muestra al ilicitano por delante de Luis Hernández, que el futbolista del Cádiz CF que en esa jugada tiene una posición más retrasada. La cuestión es que el gol se produce y sube al marcador; se entiende que Ezequiel Ponce está en posición incorrecta cuando vuelve a pelear el esférico y, además, es el futbolista que finaliza con el remate de cabeza que supera a Ledesma.

Otro debate abierto es que puede existir falta sobre Youba Diarra en la pugna por ese balón por arriba, pero en teoría el VAR lo debió chequear todo y dio validez a la acción de inicio a fin. No obstante, sea o no error, esta jugada no cambia las malas sensaciones de los amarillos en la segunda parte.