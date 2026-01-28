Iván Alejo, ex del Cádiz CF, vuelve a las andadas

El Real Valladolid no podrá contar con Iván Alejo las tres próximas jornadas. El Comite de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al vallisoletano por su expulsión frente al Albacete y también por las palabras reflejadas en el acta arbitral tras el encuentro.

De esta manera, el ex jugador del Cádiz CF vuelve a las andadas con una actitud que le perjudica a él y al que ahora es su equipo, el Real Valladolid. Ya en su etapa de amarillo, Alejo era el atacante de la plantilla con mayor número de cartulinas amarillas, la mayoría por protestar decisiones del colegiado.

El vallisolitano fue expulsado por doble amarilla en la recta final del encuentro ante el Albacete en el José Zorrilla (0-1), hecho por el que ha sido sancionado con un partido. Mientras, los otros dos encuentros de castigo se deben a lo reflejado en el acta tras ver la tarjeta roja, tal y como explica el Comité de Disciplina. "Tras ser expulsado el jugador n. 14 D. Iván Alejo Peralta se dirigió a mí, apuntándome con el dedo, en repetidas ocasiones: ique ganas me tenías, que ganas! Cuando pasaba al lado del cuarto árbitro se dirigió a él, en varias ocasiones, en Ios siguientes términos: ¡siempre sois los mismos, siempre sois los mismos!"

El ex cadista Alejo cumplirá su sanción en los partidos contra el Córdoba, Castellón y Granada, por lo que deja al equipo cuando más es necesario meter el hombro para revertir la situación.