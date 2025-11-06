Alejo sabe lo que le espera frente al Cádiz CF: "Será un recibimiento hostil"

El Real Valladolid vendrá este domingo al Nuevo Mirandilla con un viejo conocido en sus filas que no dejó a nadie indiferente. En el rival del Cádiz CF estará Iván Alejo, que dejó de amarillo 163 encuentros oficiales en cinco temporadas y media.

Vuelve como carrilero a pesar de ser extremo. "Si me lo cuentan hace hace un año y no me lo creo, pero contento de poder estar participando y de poder ayudar al equipo de mi ciudad", explica en Cope Cádiz.

Las sensaciones ante el regreso a la que fue su casa. "Es muy especial", esgrime con la sospecha de que serán más los pitos que los aplausos. "Honestamente, creo que va a ser un recibimiento hostil", algo que le "gusta". Dentro de esa sospecha con negatividad, el ex del Cádiz CF admite que su deseo es otro. "Me gustaría que me recibiesen con el cariño de un jugador que ha jugado 163 partidos con su camiseta", si bien cree que habrá cierta tensión por la malinterpretación de su arenga a los compañeros después del último partido, donde animó a sus compañeros a centrarse "por el Cádiz".

Al margen del recibimiento, Alejo guarda en un lugar especial su etapa de amarillo. "Mi cariño no va a cambiar. Yo me siento un gaditano más", descartando una celebración si marca. "Sería una falta de respeto celebrar un gol en el estadio que que ha sido mi casa Aprovecho para pedir disculpas si en algún momento hice algo que a ellos les les incomodó o se sintieron ofendidos".

Palabras para el Cádiz CF de Gaizka Garitano. "Fue un acierto la reestructuración de la plantilla con gente joven con proyección. La base de Segunda División es ser un equipo sólido, lo demostramos nosotros hace años con con Álvaro Cervera".

Y si mira al vestuario cadista apunta a un ex compañero, Álex Fernández. "El líder absoluto del Cádiz, un futbolista diferencial", añadiendo sobre Ontiveros que "estaremos todo el día hablando durante el campo, pero lo que pasa en el campo, se queda el campo".

Para acabar, los mejores deseos para su ex equipo y el Valladolid. "Ojalá podamos estar en junio los dos equipos en Primera División y nos podamos enfrentar el año que viene en la mejor liga del mundo", finaliza en sus manifeataciones a Cope Cádiz.