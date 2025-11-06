Cádiz CF - Valladolid, un clásico a lo largo de la historia

El Cádiz CF suele tener antecedentes favorables ante buena parte de los rivales a los que se enfrenta en Segunda División, la mayoría de un potencial similar o inferior. Y más claro es en los casos de los partidos contra el Real Valladolid en los que los amarillos ejercen de anfitriones.

Cada encuentro tiene su propio recorrido más allá de lo que haya acontecido en el pasado. Sin embargo, la historia es una referencia a tener en cuenta que en esta ocasión se alía con el cuadro amarillo.

Los duelos frente al conjunto pucelano son numerosos hasta el punto de que son un clásico entre ambas escuadras. Hasta 27 veces se han visto las caras en territorio gaditano: 15 en Segunda División, 11 en Primera y una en la Copa del Rey. El balance global es alentador: 15 victorias, nueve empates y sólo tres derrotas. El saldo goleador es claramente beneficioso para los de casa: 38 dianas a favor y 11 en contra.

Los números desvelan que el equipo amarillo se crece en su hogar cuando tiene enfrente al cuadro pucelano. El recorrido en los once envites que han disputado en Primera División también es positivo para los locales: cinco triunfos y seis igualadas. No ha perdido en sus enfrentamientos en la élite del fútbol español, aunque es cierto que el marcador más usual es el empate.

La diferencia de goles también es abismal en sus citas en Primera: doce a favor y sólo tres en contra. El Valladolid sólo ha marcado tres veces al Cádiz CF en Primera en el antiguo Carranza y nunca más de un tanto por partido. Portería cerrada de los amarillos siete veces.

La última victoria del Cádiz CF sobre el equipo blanquivioleta en Primera División se remonta a la campaña 2022-23, con doblete de un Bongonda estelar. Es, además, el choque más reciente en la máxima categoría entre ambos conjuntos.

En Segunda División solo hay una victoria del Valladolid, en cuatro encuentros, en la capital gaditana en el presente siglo; un 0-1 en la campaña 2016-17. Los otros tres duelos acbaron empate sin goles (2006-07), una goleada inolvidable en la 2004-05 (6-1) y victoria mínima, 1-0 (2017-18).