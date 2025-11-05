Cádiz CF- Valladolid: horario y dónde ver en televisión

El Cádiz CF vuelve este domingo a jugar en casa tras tres partidos fuera (dos de Liga y uno dela Copa del Rey) y otros tantos desplazamientos en los últimos ocho días. El equipo viene de cumplir en Copa pasando de fase y de empatar a cero los dos encuentros del campeonato liguero en Granada y Andorra. Ahora vuelve al Nuevo Mirandilla con el objetivo de reencontrarse con la victoria tras el último chasco, cayendo 1-3 contra el Burgos.

No será fácil. Los cadistas se enfrentan al Real Valladolid. Los vallisoletanos se encuentran ahora mismo un punto por detrás del Cádiz, con 20 y 19 puntos respectivamente y en sexta y séptima posición. El equipo amarillo se ha venido desinflando y necesita dar un paso al frente cuando se abre el debate sobre su juego.

Y que el conjunto de Gazka Garitano pierde el equilibrio entre dos facetas fundamentales como son la destrucción y la construcción. La realidad es que brilla en defensa y se nubla en ataque. Es el equipo que más veces deja la portería a cero: siete en doce capítulos. No recibe gol en más de la mitad de los partidos. Pero no aprovecha la fiabilidad de su sistema defensivo porque sufre un preocupante atasco en la labor ofensiva.

Horario del Andorra-Cádiz CF

El encuentro entre el cuadro gaditano y cuadro vallisoletano correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el domingo 9 de noviembre en el Nuevo Mirandilla a partir de las 21:00 horas.

Dónde ver el Andorra-Cádiz CF

El partido que protagonizarán los conjuntos dirigidos por Gaizka Garitano e Guillermo Almada se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange o DAZN, entre otras. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.