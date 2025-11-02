El Cádiz CF suma un punto en Andorra en un mal partido (0-0)

El Cádiz CF extrajo un empate sin goles (0-0) en el campo del Andorra en un mal partido. Sin posibilidades de ganar debido a sus nulas prestaciones en ataque, recurrió a la fiabilidad de su sistema defensivo y a la gigantesca figura de Víctor Aznar.

El conjunto amarillo sumó un punto pero perdió dos en el terreno de un recién ascendido que se caracteriza por recibir goles. La sequía anotadora privó al Cádiz CF de un mejor resultado. Dejó la portería a cero y llegó a los 20 puntos. Poco más. Las sensaciones no fueron las mejores. La solidez en la destrucción contrastó con su nulidad ofensiva. No jugó a nada, a no recibir gol pero fue incapaz de hacer uno.

Gaizka Garitano aplicó múltiplas variaciones en la alineación no sólo respecto a la recciente cita copera sino también en relación al anterior envite liguero en Granada. Apostó por el canterano Juan Díaz en el lateral derecho (su debut oficial en Segunda División) y por dos delanteros puros por primera vez esta temporada con un 4-4-2 de manual. Roger Martí, tras su doblete ante el UCAM Murcia, estrenó titularidad en la Liga y con él reapareció Álvaro García Pascual, recuperado de su lesión.

Se tuvo que emplear a fondo el Cádiz CF desde el pitido inicial ante la persistencia en ataque de un Andorra sin complejos. Pese las dificultades, los visitantes avisaron con dos disparos altos desde la frontal del área, uno de Roger Martí en el minuto 9 y otro de Suso en el 10. El peligro de verdad lo generó Minsu, un habilidoso extremo que causó más un dolor de cabeza a la zaga cadista. En el 12, dibujó un diagonal que culminó con un derechazo que se escapó cerca de un poste tras rebotar la pelota en un defensor.

Era complicado tener el control en un partido de enorme intensidad. Los amarillos buscaron el robo con una presión alta ante el empeño de los locales de salir de atrás con el balón jugado. Les costó recuperarlo donde querían y tuvieron que remangarse en su parcela para afanarse en la destrucción.

Mucha pelea, sobre todo en el centro del campo, pero sin ocasiones. Ver un tiro a puerta era casi un milagro entre tanto despligue físico. Justo a la media hora, Juan Díaz enmendó su propio error cuando, tras una pérdida de balón atrás, corrió con rapidez y evitó el gol de Minsu al despejar en línea de portería con Víctor Aznar ya superado.

Al canterano le tocó la compleja papeleta de marcar al extremo coreano, de largo el mejor futbolista del encuentro. Mientras, el Cádiz CF no existía en ataque y no aprovechó las pocas veces que piso el área contraria. En el 33, Roger Martí no llegó por poco al cuero tras un centro de Mario Climent. Replicó de inmediato Olabarrieta con un disparo que se perdió cerca de un poste.

Iuri Tabatadze apenas apareció pero cuando fin lo hizo firmó el primer tiro a puerta de los gaditanos. Fue en la recta final de la primera parte, en el 36, soltó un latigazo nada más ingresar en el área y el balón, que iba raso para dentro junto a un poste, lo atrapó en dos tiempos Owona.

Muy poco, más allá de defenderse, mostró el Cádiz CF en una pobre, muy pobre primera mitad en la que anduvo bastante incómodo. Un tremendo fallo de Tabatadze en la última jugada resumió el primer periodo. Cuando tenía el balón en campo contrario, lo pasó atrás y sin querer se lo dio a Manu Nieto, agarrado por Climent cuando corría embalado al área. El lateral se ganó una justa cartulina amarilla en la frontera de la expulsión.

Garitano no debía estar muy contento porque realizó dos cambios en el intermedio. Dejó en la caseta a Tabatadze y Roger Martí y apostó por Javier Ontiveros y De la Rosa, con el marbellí ubicado en banda izquierda y el onubense en la derecha para ayudar en defensa a Juan Díaz además de tratar de aportar arriba. De hecho, un centro chut suyo en el 47 obligó a Owono a estirarse para impedir el gol.

El Cádiz CF mejoró levemente en el arranque de la segunda parte. Al menos se le vio la intención de dar un paso al frente. Atacó pero también fue atacado en un duelo de idas y venidas preñado de incertidumbre. Suso estuvo más suelto en tres cuartos, Ontiveros puso algo de criterio aunque muy intermitente y los amarillos apretaron en la presión, pero sin resultado a la hora de la verdad. Asumieron riesgos y dejaron espacios atrás. En el 64, Víctor Aznar, salió ganador del mano a mano con Justin y con una gran parada mantuvo el empate.

La mejoría fue un espejismo. Pese a que lo intentó, el Cádiz CF apenas existió en la misión ofensiva. El partido se volvió loco, los visitantes no terminaban de aclararse y los de casa fueron arriba con valentía. Llegaron momentos de apuros mientras el preparador cadista buscó frescura con Efe Aghama y Dawda Camara.

El empuje permitió a los anfitriones generar alguna oportunidad. En el 77, Kovacevic abortó un remate de Doménech en el corazón del área. En el 81, volvió a salvar Víctor Aznar tras un disparo a bocajarro de Lautaro, que se había quedado solo frente al cancerbero.

En la recta final, a la hora del desenlace, el Andorra acorraló a un Cádiz CF que lo fio todo a la defensa y a su portero para tratar se llevarse un punto. No podía aspirar a más por su incapacidad en ataque.

Ficha técnica

Andorra: Owono, Carrique, Gael Alonso, Bomba, Imanol, Villahermosa (Josep Cerdá, 86'), Sergio Molina, Olabarrieta (Justin, 63'), Minsu, Le Normand (Doménech, 73') y Manu Nieto (Lautaro, 73')

Cádiz CF: Víctor Aznar, Juan Díaz, Kovacevic, Pelayo Fernández, Climent, Moussa Diakité, Sergio Ortuño (Álex Fernández, 84'), Suso (Efe Aghama, 71¡) Tabatadze (Ontiveros, 46'), Roger Martí (De la Rosa, 46') y García Pascual (Dawda, 71')

Árbitro: Miguel González Díaz (comité asturiano). Amonestó a los locales Carrique (62'), Imanol (91') y Gael Alonso (92'), y a los visitantes Climent (45') y Efe Aghama (80').

Incidencias: Partido de la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado Nou Estadi de la FAF de Encamp.