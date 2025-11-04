El debate está servido: ¿a qué juega el Cádiz CF?

El fútbol se mide por resultados y, desde esa visión global, el Cádiz CF está firmando una buena temporada. Así lo refleja su ubicación en la clasificación, inquilino de la sexta posición y ubicado en zona de fase de ascenso. El balance general después de 12 jornadas es positivo, pero más allá de destacar esa meritoria trayectoria, hay un presente inquietante que revela una clara tendencia a la baja en las últimas semanas como demuestran las cifras. No hace mucho llegó a ser el lider pero desde que alcanzó la cima no para der caer puestos en la tabla.

El Cádiz CF se desinfla y empieza a vivir de las rentas adquiridas en los albores del campeonato. Marca una tendencia a la baja que más pronto que tarde le puede sacar de la zona de privilegio si no da de inmediato un paso al frente. Acumula tres encuentros consecutivos sin ganar (derrota ante el Burgos y empates en Granada y Andorra).

El conjunto amarillo pierde el equilibrio entre dos facetas fundamentales como son la destrucción y la construcción. La realidad es que brilla en defensa y se nubla en ataque. Es el equipo que más veces deja la portería a cero: siete en doce capítulos. No recibe gol en más de la mitad de los partidos.

El inconveniente es que no aprovecha la fiabilidad de su sistema defensivo porque sufre un preocupante atasco en la labor ofensiva. Ha marcado sólo dos tantos en la última media docena de compromisos. Es el menor anotador en esa secuencia más cercana en el tiempo. Sin gol es imposible sumar puntos de tres en tres.

El problema está detectado. El entrenador, Gaizka Garitano, reconocía después del envite contra el Andorra que "al equipo le cuesta mucho generar ocasiones". Dijo algo el 'míster' más que desvela una situación compleja: ""Es una realidad que necesitamos más en ataque".

El técnico se explayó a la hora de referirse a una carencia que le preocupa: "Debemos aparecer más en ataque por parte de todos. No mostramos esa calidad que se nos presupone. Ofensivamente al equipo le cuesta mucho generar ocasiones de gol".

El preparador cadista no oculta la dificultad y tiene tarea por delante para conseguir que el equipo funcione. La portería a cero lo único que permite es optar al empate si no hay acierto arriba.

Es una cuestión que al final depende de los futbolistas. Son los que tienen que mostrar sus cualidades sobre el césped. Los que tienen el cartel de jugones no marcan diferencias. Se espera mucho más de Suso y Ontiveros más allá de acciones puntuales.

Una vez que roba el balón, el equipo carece de velocidad para sorprender al adversario y además no hay un desborde que sea definitivo. ¿Quién desequilibra de verdad? Los delanteros no son capaces de fabricarse jugadas y sus remates dependen de pases que no llegan.

El Cádiz CF se muestra plano en ataque. Sin rapidez, sin regate, sin pases decisivos, sin creatividad... y sin ocasiones de gol. La reacción es urgente si es que hay mimbres para disponer un ataque potente. La realidad en este momento es que, más allá de defender, el Cádiz CF no juega a nada. Y no es que no salga a ganar, es que ahora mismo no le da para más que para destruir.