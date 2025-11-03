El Cádiz CF cambia de plan para preparar el partido contra el Valladolid

Tras el empate a cero en el campo del Andorra, el Cádiz CF arranca una nueva semana de trabajo con la mirada puesta en el partido contra el Real Valladolid correspondiente a la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el próximo domingo 9 de noviembre. El conjunto amarillo regresa al estadio Nuevo Mirandilla después de tres visitas consecutivas (Granada, UCAM Murcia y Andorra).

El calendario concede un pequeño respiro después de tres partidos (dos de Liga y uno dela Copa del Rey) y otros tantos desplazamientos en los últimos ocho días. Los siete días que hay ahora entre el choque contra el Andorra y el envite ante el cuadro pucelano permiten combinar el reposo con el trabajo. El objetivo es poner en práctica el verbo ganar.

La plantilla cadista se toma dos días de descanso (lunes y martes) antes de empezar a preparar a fondo el encuentro. Son cinco los entrenamientos programados por el cuerpo técnico: miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos a puerta cerrada desde las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) a tenor de la información facilitada por el club.

El plan de esta semana rompe con la tónica habitual al no incluir en principio una sesión en estadio como es usual cada vez que al equipo amarillo le toca ejercer de anfitrión. Sí incluye un entrenamiento matutino el domingo en las instalaciones de El Rosal el mismo día del partido, que se disputa en horario nocturno (21:00). Gaizka Garitano quiere aprovechar hasta el último instante para preparar con sus jugadores un partido considerado importante en busca del reencuentro con la victoria.