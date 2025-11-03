Las cifras que demuestran el bajón del Cádiz CF

El Cádiz CF confirmó el primer domingo del mes de noviembre en el terreno del Andorra que no atraviesa su mejor momento después de un excelente arranque de la temporada 2025-26. Sacó un empate fuera de casa que siempre hay que valorar, pero su imagen no fue precisamente buena. Se aferró a su sistema defensivo y al acierto de Víctor Aznar para abrazar un punto, aunque apenas existió en ataque.

No se trata sólo del partido en Andorra. Las cifras de los últimos tiempos reflejan con meridiana claridad la ralentización de la producción. Era casi imposible mantener el ritmo de los compases iniciales aunque el frenazo actual es evidente. De hecho, ha pasado del liderato al sexto puesto y corre peligro de caerse de la zona de fase de ascenso si no retorna de inmediato a la senda de la victoria.

Los números no engañan. El Cádiz CF pasa de firmar un brillante comienzo de curso a un recorrido discreto en el periodo más cercano. Hay una diferencia palpable entre las seis primeras jornadas y las seis siguientes hasta llegar a las 12 disputadas hasta la fecha.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se hizo con 14 de los 18 puntos en la media docena de capítulos iniciales del campeonato en los que no conoció la derrota y logró cuatro triunfos (contra Mirandés, Albacete, Eibar y Málaga) y un par de empates (ante Leganés y Real Sociedad B). Sumó el 77% de los puntos, con una media de 2,3 por encuentro. Marcó nueve goles y recibió cinco. Su marcha era imparable hasta alcanzar la primera posición y ser considerado por los demás rivales como uno de los candidatos al ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

La situación cambió de manera radical entre los episodios 7 y 12, en la segunda tanda de seis compromisos ligueros. En esta etapa más reciente del torneo, el Cádiz CF capturó 6 puntos de 18 con una sola victoria (frente al Huesca), tres igualadas (ante Ceuta, Granada y Andorra) y un par de derrotas (en Las Palmas y en casa ante el Burgos). Se facturación bajó al 33% de los puntos, con una media de uno por partido. Mantuvo su buen rendimiento defensivo con sólo cuatro goles en contra, pero se atascó en ataque con dos dianas.

La escasez de tantos a favor emerge como una de las claves de los problemas del cuadro gaditano, que enlaza tres encuentros sin ganar en los que sólo sumó dos puntos de nueve.