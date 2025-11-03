El Cádiz CF abre la puerta a su salida de la zona de fase de ascenso

El Cádiz CF no logró el objetivo de la victoria en el campo del Andorra y se tuvo que conformar con un empate a cero en el encuentro correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion. Ni ganó ni perdió. Sumó un punto y dejó escapar dos en la visita a un recién ascendido.

El conjunto amarillo partía desde la cuarta posición pero una semana más siguió cayendo. El Racing de Santander se impuso (1-0) a la Real Sociedad B y se consolidó al frente de la tabla con 25 puntos. El gran beneficiado del fin de semana fue el Almería, que dio el salto a la segunda plaza (ascenso directo) con 22 tras doblegar (3-1) al Eibar. El Burgos demostró su buen momento y después de ganar (1-2) en Leganés se impulsó dos puestos y se encaramó al tercero con 21.

Las Palmas empató (0-0) en El Molinón ante el Sporting de Gijón y bajó del segundo al quinto escalón. Del cuarto salió despedido el Cádiz CF después del triunfo del Deportivo de La Coruña en el campo del Real Zaragoza (0-2).

El equipo entrenado por Gaizka Garitano continúa en zona de fase de ascenso una semana más pero en los últimos tiempos marca una tendencia a la baja. Pasa del cuarto al sexto peldaño y aunque está a sólo dos puntos del segundo e igualado a 20 con el cuarto y el quinto, dispone de sólo uno de renta sobre el séptimo y el octavo (Córdoba y Sporting con 19).

El Cádiz CF baja en tres jornadas del liderato al sexto puesto y se mantiene a duras penas entre los seis primeros en la tabla. Pasa de tener una ventaja de cuatro puntos sobre el séptimo a sólo uno.

Gaizka Garitano

En la valoración del preparador del conjunto gaditano tras el empate en Andorra ya se notaba que no estaba satisfecho con lo acontecido en el terreno de juego. "Era un partido al que veníamos con bastantes bajas atrás. Nos hubiera gustado ganar pero no hemos hecho ocasiones claras para conseguirlo a pesar de intentarlo", explicaba el preparador vasco.

Garitano trataba de buscar una reflexión que le convenciera a él mismo aunque sabedor de que lo que ha mostrado su equipo no es el camino que a él agrada. "Hemos defendido bien pero nos ha costado atacar", apuntaba antes de añadir que "hemos situado a dos jugadores en ataque pero eso no nos da". "Es una realidad que necesitamos más en ataque".

Y es a partir de aquí donde el técnico del Cádiz CF saca a pasear la parte más crítica de su reflexión. "Debemos aparecer más en ataque por parte de todos. No mostramos esa calidad que se nos presupone. Ofensivamente al equipo le cuesta mucho generar ocasiones de gol", se lamentaba.

El preparador cadista es consciente de que el equipo ha entrado en una vía que le aleja de ganar partidos y que deja un escenario de sufrimientos, como ha sido en este caso en el campo de un recién ascendido como es el Andorra.