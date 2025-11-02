La afición del Cádiz CF, mucho mejor que el equipo

El Cádiz CF volvió a mostrar sus carencias en ataque pero al menos sumó un punto en su visita al Andorra el primer domingo del mes de noviembre. El cero a cero reflejó la fortaleza defensiva y la debilidad defensiva de un conjunto amarillo que no dio la sensación de poder llevarse la victoria en el campo de un recién ascendido.

Lo mejor del Cádiz CF no estuvo en el césped ni en el banquillo. Estuvo en la grada. Pese a tratarse de uno de los desplazamientos más largo de la temporada 2025-26, no faltó la presencia de aficionados amarillos en el Nou Estadi de la FAF de Encamp. Entre la capital gaditana y el Principado hay una distancia de 1.200 kilómetros. Para no perder costumbre, el Cádiz CF no caminó solo lejos de casa.

Fueron 3.320 espectadores los que acudieron a la cita correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga Hypermotion. De ellos, más de dos centenares fueron seguidores del equipo amarillo llegados desde diversos enclaves de la geografía española. Los residentes en zonas más cercanas aprovecharon la oportunidad para animar 'in situ', aunque muchos llegaron directamente desde Cádiz.

Dos autobuses cargados de hinchas cadistas viajaron hasta Andorra con media docena de peñas representadas. Emplearon su tiempo y dinero para ir detrás de su equipo sin importar la distancia. La mayoría de los aficionados quedaron ubicados en la grada de visitante del estadio. No dudaron en animar aunque comprobaron que no fue el mejor día de los futbolistas entrenados por Gaizka Garitano.

La afición del Cádiz CF puso en la grada el brillo que no tuvo el equipo amarillo. El personal no vio la mejor versión de los suyos pero no paró de apoyar. Los hinchas estuvieron a altura. El equipo compitió pero se quedó corto.