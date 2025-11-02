Las notas del Cádiz CF en el partido contra el Andorra: un sobresaliente y ocho suspensos

Víctor Aznar (3) Sus grandes paradas permitieron al equipo sumar un punto.

Juan Díaz (1) El día de su estreno con el primer equipo en la Liga, le tocó emparejarse con Minsu, el jugador más peligroso del Andorra. No lo tuvo fácil pero cumplió.

Kovacevic (2) Comenzó con dudas pero se fue asentando hastas convertirse en un muro.

Pelayo Fernández (2) Se desenvolvió con rapidez en el eje de la zaga. Cubrió con garantías la baja de Iker Recio.

Climent (1) Cumplió su cometido en defensa y estuvo espeso cuando se incorporó al ataque por el carril izquierdo.

Moussa Diakité (1) Bien en la destrucción pero no dio un paso al frente en la elaboración.

Sergio Ortuño (1) Algo apagado en la medular, entregado al trabajo defensivo ante la escasa pujanza ofensivo del equipo.

Suso (0) No tuvo su mejor día en un choque de desgaste físico. Aportó poco.

Tabatadze (0) Un disparo peligroso y pare usted de contar. No saltó al césped en la segunda mitad.

Roger Martí (0) Tras hacer un doblete en la Copa, no aprovechó su primera titularidad en la Liga entreotras cosas prque el balón no le llegó en condiciones

García Pascual (0) Batallador pero nada más. No basta con pelear. Desasistido en punta.

De la Rosa (0) Entró con buen tono en la segunda parte pero se fue apagando.

Ontiveros (0) Pareció que iba a echarse el equpo a la espalda pero su aportación resultó escasa.

Efe Aghama (0) No empleó la verticalidad por la que suele destacar y sus regates no le sirvieron para desbordar.

Dawda (0) No estuvo nada fino en sus intervenciones en la recta final del encuentro.

Álex Fernández (s.c.) Jugó los últimos minutos para dar oxígeno al centro del campo.