Garitano: "Al equipo le cuesta mucho generar ocasiones"

Rueda de prensa del entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, después del empate sin goles de su equipo en Andorra, donde dejó más sombras que luces a pesar del punto obtenido.

En la valoración inicial del preparador del conjunto gaditano ya se notaba que no estaba satisfecho con lo acontecido en el terreno de juego. "Era un partido al que veníamos con bastantes bajas atrás. Nos hubiera gustado ganar pero no hemos hecho ocasiones claras para conseguirlo a pesar de intentarlo", explicaba el preparador vasco.

Garitano trataba de buscar una reflexión que le convenciera a él mismo aunque sabedor de que lo que ha mostrado su equipo no es el camino que a él agrada. "Hemos defendido bien pero nos ha costado atacar", apuntaba antes de añadir que "hemos situado a dos jugadores en ataque pero eso no nos da". "Es una realidad que necesitamos más en ataque".

Y es a partir de aquí donde el técnico del Cádiz CF saca a pasear la parte más crítica de su reflexión. "Debemos aparecer más en ataque por parte de todos. No mostramos esa calidad que se nos presupone. Ofensivamente al equipo le cuesta mucho generar ocasiones de gol", se lamentaba.

El preparador cadista es consciente de que el equipo ha entrado en una vía que le aleja de ganar partidos y que deja un escenario de sufrimientos, como ha sido en este caso en el campo de un recién ascendido como es el Andorra.