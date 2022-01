El idilio de Sergio González con la Copa del Rey

La historia profesional del nuevo entrenador del Cádiz CF mantiene un bonito idilio con la Copa del Rey, precisamente el torneo en el que hará su debut como técnico del conjunto amarillo. Sergio González tocó la gloria en el torneo del ko siendo futbolista del Espanyol y del Deportivo de la Coruña, equipos con los que alzó la copa de campeón en las campañas 1999/2000 y 2001/2002, respectivamente.

Aquel centrocampista que irrumpió en el primer equipo del Espanyol casi al mismo tiempo que Raúl Tamudo, con quien jugó en el filial, ha vivido a tope la Copa del Rey. Primero en el equipo de su tierra, con el que alcanzó la final del año 2000 y ayudó a imponerse al Atlético de Madrid (2-1). Sergio firmó el segundo tanto blanquiazul, mientras que el primero lo hizo su amigo y compañero Raúl Tamudo, en aquella acción en la que le robó el esférico al portero Toni. Aquel logro de Sergio lo vivió a su lado el gaditano y ex cadista Moisés Arteaga que, además, es muy amigo suyo.

Las sensaciones futbolísticas del hoy técnico del Cádiz CF eran fabulosas, por lo que el Deportivo pagó a los pericos 17 millones de euros por los servicios de Sergio González, un récord aún imbatido para el club gallego. Su primer año fue bastante bueno: el Dépor fue subcampeón de Liga y campeón de Copa.

Aquella final de Copa de 2002 fue conocida como 'El Centenariazo'. El Real Madrid celebraba su centenario y con motivo de ello acogió la final de Copa, a la que se clasificaría. Contra todo pronóstico, el Deportivo ganó el trofeo tras vencer por 1-2. Sergio González marcó el 0-1 en el minuto 6 de partido.

La Copa del Rey no es cualquier cosa para el entrenador del Cádiz CF, a pesar de que sabe que lo han contratado para salvar al equipo del descenso a Segunda A, no para levantar la copa del campeón del torneo del ko. Pero eso no resta un ápice de interés de Sergio para salir airoso este sábado de El Molinón. Una victoria sería la mejor forma de empezar la era posterior a Álvaro Cervera y, además, seguir con esa simbiosis que tiene con la Copa del Rey, torneo en el que hizo historia cuando aún no había colgado las botas.